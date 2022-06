Selon l'OMS, le COVID en Corée du Nord risque de "s'aggraver, pas de s'améliorer".

Les médias d'État nord-coréens ont déclaré que la vague de COVID s'est calmée, après que le nombre quotidien de personnes atteintes de fièvre ait atteint 390 000 il y a environ deux semaines.

Pyongyang n'a jamais confirmé directement combien de personnes ont été testées positives au virus, mais les experts soupçonnent une sous-déclaration dans les chiffres publiés par les médias contrôlés par le gouvernement, ce qui rend difficile l'évaluation de l'ampleur de la situation.

"Nous supposons que la situation s'aggrave, pas qu'elle s'améliore", a déclaré Michael Ryan, chef des urgences de l'OMS, lors d'un briefing vidéo mercredi.

Il a précisé que l'OMS n'avait pas accès à des informations privilégiées au-delà des chiffres communiqués publiquement par les médias d'État.

"Nous avons de réels problèmes pour accéder aux données brutes et à la situation réelle sur le terrain", a déclaré M. Ryan, ajoutant que l'OMS travaille avec des voisins comme la Corée du Sud et la Chine pour tenter d'obtenir une meilleure image.

L'OMS a proposé son aide à de multiples reprises, notamment des vaccins et des fournitures, a-t-il ajouté.

La Corée du Nord a signalé que 96 610 personnes de plus présentaient de la fièvre dans le cadre du confinement national visant à contenir la première épidémie confirmée de COVID-19 dans ce pays appauvri, a déclaré jeudi l'agence de presse nationale KCNA.

Le média n'a toutefois pas précisé s'il y avait de nouveaux décès.

KCNA a déclaré que les provinces "intensifiaient" leurs campagnes anti-épidémies, notamment en appliquant certains lockdowns et blocus côtiers, en augmentant la production de médicaments et de fournitures médicales et en effectuant des travaux de désinfection.

Les travaux essentiels tels que l'agriculture se sont toutefois poursuivis.

Le Premier ministre nord-coréen Kim Tok Hun a inspecté deux usines pharmaceutiques, dans le cadre d'un effort visant à placer l'industrie pharmaceutique du pays "à un niveau supérieur", notamment en respectant les normes internationales, a rapporté KCNA.

"Une production et un approvisionnement suffisants en médicaments sont une condition préalable à la protection de la vie et de la santé de la population dans le cadre de la rigoureuse campagne anti-épidémique actuelle", a-t-il déclaré.