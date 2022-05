Selon l'OMS, rien ne prouve que le virus de la variole du singe ait muté

Rosamund Lewis, chef du secrétariat de la variole qui fait partie du programme d'urgence de l'OMS, a déclaré lors d'une séance d'information que les mutations avaient tendance à être généralement plus faibles avec ce virus, même si le séquençage du génome des cas permettra de mieux comprendre l'épidémie actuelle.

Les experts de la santé surveillent les mutations inquiétantes qui pourraient rendre un virus plus facilement transmissible ou plus grave.

Plus de 100 cas suspects et confirmés dans une récente épidémie en Europe et en Amérique du Nord n'ont pas été graves, a déclaré Maria van Kerkhove, responsable des maladies émergentes et des zoonoses à l'OMS et responsable technique du COVID-19.

"Il s'agit d'une situation maîtrisable", en particulier en Europe, a-t-elle déclaré. "Mais nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce qui se passe en Afrique, dans les pays où la maladie est endémique."

Ces flambées sont atypiques, selon l'OMS, et se produisent dans des pays où le virus ne circule pas régulièrement. Les scientifiques cherchent à comprendre l'origine des cas et à savoir si quelque chose a changé dans le virus.

L'OMS demande aux cliniques de dermatologie et de soins primaires, ainsi qu'aux cliniques de santé sexuelle, d'être attentives aux cas potentiels.

DES PATIENTS PROACTIFS

Un grand nombre - mais pas la totalité - des personnes qui ont été diagnostiquées dans le cadre de l'épidémie actuelle de monkeypox sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH).

Les responsables ont déclaré qu'il était trop tôt pour dire pourquoi, mais ce groupe démographique est peut-être plus susceptible de demander un avis médical ou d'avoir accès à un dépistage de la santé sexuelle.

En général, le monkeypox ne se transmet pas facilement d'une personne à l'autre, mais il peut être transmis par un contact étroit de personne à personne ou par un contact avec des objets utilisés par une personne atteinte du monkeypox, comme des vêtements, de la literie ou des ustensiles.

"Nous savons que les HSH, s'ils repèrent une éruption inhabituelle, voudront probablement s'en occuper assez rapidement", a déclaré Andy Seale, conseiller en stratégies au Département des programmes mondiaux de lutte contre le VIH, l'hépatite et les IST de l'OMS.

"Le fait qu'ils aient été proactifs en répondant à des symptômes inhabituels pourrait faire partie de l'histoire. Cela deviendra plus clair dans les semaines et les jours à venir", a déclaré Seale.

Mme Van Kerkhove a déclaré qu'elle s'attendait à ce que d'autres cas soient identifiés à mesure que la surveillance se développe.

À la question de savoir si les premiers résultats peuvent alimenter la discrimination, Seale a répondu : "Il existe des moyens de travailler avec les communautés pour tirer les leçons de décennies d'expérience dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Nous voulons appliquer ces leçons apprises à cette expérience."

Les responsables américains de la santé ont déclaré lors d'un point de presse lundi qu'un cas de monkeypox dans le Massachusetts a été confirmé et qu'ils ont identifié quatre autres cas présumés, un à New York et en Floride, et deux dans l'Utah.

Tous étaient des hommes ayant des antécédents de voyages internationaux compatibles avec les types d'expositions qui ont été observés ailleurs, ont-ils précisé.