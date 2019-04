Selon la CIA, Huawei est financé par la sécurité chinoise - presse

BANGALORE, 20 avril (Reuters) - La CIA, l'agence centrale du renseignement aux Etats-Unis, affirme que le groupe chinois Huawei Technologies est financé par l'appareil sécuritaire de l'Etat chinois, rapporte le quotidien britannique The Times citant une source non identifiée.

D'après le renseignement américain, précise le journal, le géant du secteur des télécoms recevrait des fonds émanant de l'Armée populaire de libération, de la Commission de la sécurité nationale et d'une troisième branche de l'appareil chinois du renseignement.

Selon The Times http://bit.ly/2KT7ztd, les Américains s'en sont ouverts cette année auprès de leurs partenaires du réseau Five Eyes, l'alliance des services de renseignement britanniques, australiens, canadiens, néo-zélandais et américains.

"Huawei ne fait pas de commentaire sur des allégations non fondées qui ne s'appuient sur aucune preuve et émanent de sources anonymes", commente, dans le journal, un représentant de Huawei.

Washington, qui accuse le groupe chinois d'être utilisé par Pékin à des fins d'espionnage, fait pression sur ses alliés européens pour qu'ils excluent Huawei de leurs futurs réseaux de 5G.

Le groupe chinois dément catégoriquement ces allégations. (Kanishka Singh Henri-Pierre André pour le service français)