Selon la NAR, les ventes de logements existants aux États-Unis atteindront leur plus bas niveau en 11 ans en 2023.

Les ventes de maisons existantes, qui ont chuté chaque mois depuis janvier en raison de la flambée des taux hypothécaires due à la campagne agressive de la Réserve fédérale visant à augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, devraient encore baisser de 6,8 % pour atteindre 4,78 millions en 2023, a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef et vice-président senior de la recherche de la NAR.

Les ventes jusqu'en octobre de cette année sont légèrement inférieures à 4,4 millions, et Yun estime que le total de 2022 atteindra 5,13 millions d'unités lorsque les données de novembre et décembre seront publiées, soit une baisse de plus de 16 % par rapport aux 6,12 millions de 2021. Cette année-là, le total des ventes était le plus élevé depuis 2006, juste avant la crise financière.

Les prix continueront d'être soutenus par les contraintes de l'offre et devraient rester plus ou moins stables, le prix médian de la transaction étant estimé à 385 800 dollars contre 384 500 dollars cette année, selon la NAR.

"La demande de logements continue à dépasser l'offre", a déclaré Yun.

Il y avait 1,22 million de maisons existantes à vendre en octobre, soit environ la moitié de l'inventaire mensuel moyen de 2,3 millions d'unités depuis 1982.

"La moitié du pays pourrait connaître de petites augmentations de prix, tandis que l'autre moitié pourrait connaître de légères baisses de prix", a déclaré Yun. "Toutefois, les marchés de Californie pourraient faire exception, San Francisco, par exemple, étant susceptible d'enregistrer des baisses de prix de 10 à 15 %."

Les taux hypothécaires, qui ont dépassé 7 % en octobre pour les prêts à taux fixe sur 30 ans, devraient baisser à 5,7 %, la Fed réduisant sa campagne de hausse des taux, a prédit Yun. Ils s'élevaient à 6,41 % début décembre, selon la Mortgage Bankers Association.

Une deuxième lecture consécutive plus faible que prévu de l'inflation des consommateurs américains en novembre, rapportée plus tôt ce mardi, devrait proposer à la Fed de ralentir son rythme de hausse des taux à 50 points de base lors de sa réunion de politique générale cette semaine, après quatre hausses consécutives de 75 points de base.

Yun estime également que l'inflation des loyers diminuera également l'année prochaine, avec une hausse des loyers de 5 %, contre 7 % cette année.