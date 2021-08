Selon la publicité des syndicats, Erin O'Toole est dangereux pour les travailleurs canadiens

OTTAWA, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada démentent les affirmations d’Erin O’Toole selon lesquelles il appuie les travailleurs et travailleuses canadiens dans une vidéo présentant des vérités frappantes au sujet de la trahison des travailleurs et travailleuses par M. O’Toole.



« Nous avons entendu ses beaux discours faisant croire qu’il défend les travailleurs et travailleuses, mais ses antécédents révèlent le vrai visage de M. O’Toole », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Bien qu’il dise actuellement n’importe quoi pour rallier les votes, le fait est qu’Erin O’Toole est un ancien avocat de Bay Street travaillant pour des sociétés géantes. Et ça paraît. »

Le bilan anti-travailleurs de M. O’Toole comprend ce qui suit :

Voter contre l’élargissement de l’accès des travailleurs et travailleuses aux services paramédicaux d’urgence;

Dire que le gouvernement aurait dû en donner moins aux familles travailleuses et plus aux entreprises;

Proposer une loi rendant plus facile aux entreprises de se dérober à leurs obligations en matière de pensions;

Voter en faveur du projet de loi C-377, qui allait à l’encontre des intérêts des travailleurs et travailleuses et tentait d’affaiblir le mouvement syndical canadien;

Attaquer un syndicat parce qu’il s’opposait aux coupures pratiquées dans les services aux anciens combattants par le gouvernement conservateur dont il faisait partie;

Voter pour que les travailleurs et travailleuses aient plus de difficulté à refuser un travail dangereux;

Appuyer des accords commerciaux inéquitables qui ont fait perdre au Canada des milliers de bons emplois manufacturiers.



« Malheureusement, on ne peut pas compter sur M. O’Toole pour ce qui est de défendre les travailleurs et travailleuses. Pendant la campagne électorale en cours, il met de l’avant des politiques qui ne protègent pas le pension en cas de faillite commerciale et qui engagent la privatisation de l’AE et des pensions publiques », ajoute madame Bruske. « Et Erin O’Toole n’a rien dit quand, en pleine pandémie, le premier ministre albertain Jason Kenney a facilité les tactiques antisyndicales et a attaqué le personnel infirmier. »

Au cours de la campagne électorale de 2021, les syndicats du Canada mobilisent l’électorat, appuient des candidates et candidats qui mettent les travailleurs et travailleuses au cœur de leur plan de relance et obligent les partis à répondre de leurs politiques qui nuiraient aux travailleurs et travailleuses.

« Le message que nous transmettons aux gens qui travaillent dur est simple : les conservateurs sont dangereux pour les travailleurs et travailleuses du Canada. Ne compromettez pas notre avenir en misant sur Erin O’Toole, » conclut madame Bruske.

Renseignements :

Chantal St-Denis

cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca