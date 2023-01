Selon le chef de l'OIM, les nouvelles règles américaines sur les migrants réduisent la circulation des piétons dans la jungle de Colombie-Panama

Au début du mois, Washington a élargi les restrictions de l'ère de la pandémie COVID-19 pour inclure les migrants de Cuba, d'Haïti et du Nicaragua, et pas seulement les Vénézuéliens, comme personnes pouvant être expulsées vers le Mexique si elles sont prises en flagrant délit de franchissement de la frontière vers les États-Unis. Ces restrictions sont connues sous le nom de Titre 42.

Le directeur général de l'OIM, Antonio Vitorino, a déclaré que cette mesure décourageait les gens de se diriger vers le nord.

"Il y a eu une baisse du nombre de personnes qui traversent le Darien au cours des trois premières semaines de janvier avec les nouvelles règles du Titre 42 adoptées par l'administration américaine", a-t-il déclaré à Reuters vendredi.

Selon M. Vitorino, 133 000 personnes ont effectué la traversée du Darien en 2021, soit le même nombre que sur l'ensemble des 10 années précédentes, et les traversées ont presque doublé pour atteindre 250 000 l'année dernière, principalement des migrants vénézuéliens mais aussi des Haïtiens.

Les migrants ont subi des meurtres et des viols, et ont été soumis à l'extorsion et à la prostitution par des gangs armés traversant la jungle dense entre la Colombie et le Panama, a-t-il déclaré.

Ils arrivent au Panama extrêmement déshydratés et dans de terribles conditions médicales, surtout les femmes et les enfants, a-t-il ajouté.

Vitorino a également noté ce qu'il a appelé une "grave crise humanitaire" à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec le nombre élevé de migrants interdits d'entrée aux États-Unis ou expulsés vers le Mexique.

"La plupart des 75 abris que l'OIM soutient à la frontière sont surpeuplés. Les gens ont besoin de tout : abri, nourriture, eau, vêtements chauds", a-t-il déclaré.

Selon l'OIM, 6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, migrant pour la plupart vers leurs voisins latino-américains, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et le Brésil. D'autres ont entrepris le voyage incertain vers le nord pour tenter d'entrer aux États-Unis.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a déclaré mercredi que le nombre de migrants originaires de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela pris en flagrant délit de franchissement de la frontière américano-mexicaine a baissé de façon spectaculaire de décembre à janvier suite aux nouvelles règles.

L'administration Biden a élargi le programme Title 42 alors qu'elle cherchait à faire face à un nombre record de migrants tentant de traverser la frontière, tout en élargissant les voies légales d'entrée aux États-Unis.

La Cour suprême des États-Unis a décidé en décembre que la politique devait rester en place alors qu'elle étudie une contestation juridique de cette politique. Vitorino a déclaré que l'OIM attend que la Cour suprême clarifie sa position sur les nouvelles règles.

Selon les nouvelles règles, jusqu'à 30 000 migrants de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela peuvent entrer aux Etats-Unis par mois avec une "libération conditionnelle" humanitaire temporaire de deux ans.