Selon les États-Unis, la Chine cherche à stabiliser ses relations avec Washington à court terme

Les frustrations liées aux mesures strictes de prévention du COVID-19 en Chine ont débouché sur de vastes manifestations le mois dernier, la plus grande manifestation de mécontentement public depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012. Ces règles avaient contribué au ralentissement de l'économie, mais l'assouplissement récent des restrictions a également suscité de nouvelles inquiétudes quant à la possibilité que le virus puisse bientôt se répandre.

M. Campbell a déclaré que ces problèmes, ajoutés au fait que la Chine s'était mise à dos nombre de ses voisins, signifiaient qu'elle était intéressée par des liens plus prévisibles avec Washington à "court terme".

"Ils ont affronté et défié de nombreux pays simultanément", a déclaré M. Campbell lors d'un événement de l'Aspen Security Forum à Washington, en mentionnant les différends territoriaux de la Chine avec le Japon et l'Inde. "Je pense qu'ils reconnaissent que cela s'est, à bien des égards, retourné contre eux".

"Tout cela me suggère que la dernière chose dont les Chinois ont besoin en ce moment est une relation ouvertement hostile avec les États-Unis. Ils veulent un certain degré de prévisibilité et de stabilité, et nous le recherchons également", a déclaré M. Campbell.

Au cours des prochains mois, a déclaré M. Campbell, le monde verra "une reprise de certains des éléments les plus pratiques et prévisibles de la diplomatie des grandes puissances" entre Washington et Pékin.

"Je pense que nous allons assister à certains développements qui, à mon avis, seront rassurants pour la région dans son ensemble", a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

M. Campbell a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine avait donné lieu à davantage de discussions en coulisses dans la région indo-pacifique sur le maintien de la paix et de la stabilité à Taïwan, l'île gouvernée démocratiquement que la Chine revendique comme son territoire.

"S'il y avait un défi, cela aurait des conséquences terribles, stratégiquement, commercialement, et ce n'est dans l'intérêt de personne. Et donc je pense que chaque pays comprend la délicatesse de la situation", a-t-il déclaré.