Le Pentagone a publié jeudi une vidéo qui, selon lui, apporte la preuve qu'un avion de chasse russe a coupé l'hélice d'un drone espion américain et l'a fait s'écraser en mer Noire cette semaine, malgré les dénégations de la Russie.

La vidéo de 40 secondes a été filmée par le drone MQ-9 Reaper alors qu'il effectuait une reconnaissance régulière dans l'espace aérien international il y a deux jours près de la Crimée, la péninsule ukrainienne que Moscou a annexée par la force en 2014.

La vidéo montre, selon le Pentagone, deux chasseurs russes Su-27 se dirigeant en piqué vers le drone et lâchant du kérosène sur lui dans un comportement de harcèlement. Après un deuxième passage des avions, la vidéo s'interrompt puis reprend avec des images de l'hélice endommagée du drone.

Les autorités américaines ont accusé les avions russes d'avoir agi de manière dangereuse. La Russie a nié toute collision et a déclaré que le drone s'était écrasé après avoir effectué des "manœuvres brusques" et volé de manière "provocante" à proximité de l'espace aérien russe.

Soulignant le risque d'un affrontement entre la Russie et les États-Unis, Moscou a affirmé que la rencontre aérienne montrait que les États-Unis étaient directement impliqués dans le conflit ukrainien, ce que Washington s'est efforcé d'éviter de peur d'aggraver les tensions entre les deux puissances nucléaires.

Le Pentagone a déclaré qu'il disposait d'indications selon lesquelles la Russie essayait de récupérer des débris du drone, qui seraient difficiles à récupérer en eaux très profondes. La Russie a déclaré mercredi qu'elle essaierait de récupérer les débris, tout en semblant reconnaître les difficultés.

Washington a déclaré que le drone n'était plus porteur de renseignements utiles.

La Chine, qui n'a pas condamné la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, s'est dite préoccupée par l'intensification de la guerre et espère que Moscou et Kiev organiseront des pourparlers de paix.

ENQUÊTE SUR LES CRIMES DE GUERRE

Une enquête menée par un groupe international a révélé que certaines des actions menées par la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, pourraient constituer des crimes contre l'humanité. La Russie a rejeté le rapport publié jeudi, selon lequel les crimes comprennent les homicides volontaires et la torture.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy n'a pas fait de référence directe au rapport mandaté par les Nations unies dans son allocution vidéo nocturne. Il a évoqué la mémoire des personnes tuées lors du bombardement russe d'un théâtre dans la ville de Marioupol, dans le sud du pays, il y a un an.

"Les bombes russes ont détruit le théâtre de Mariupol, un bâtiment qui servait d'abri. Des femmes et des enfants se trouvaient à l'intérieur. Certaines étaient enceintes, d'autres âgées", a déclaré M. Zelenskiy.

Personne ne connaît avec certitude le nombre de victimes.

Moscou nie avoir délibérément visé des civils, bien que le conflit ait fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes, pulvérisé les villes ukrainiennes, ébranlé l'économie mondiale et créé un climat de guerre froide dans les relations internationales.

"Le jour viendra où les personnes coupables de crimes de guerre contre l'Ukraine comparaîtront dans les couloirs de la Cour pénale internationale et dans les salles d'audience nationales", a déclaré M. Zelenskiy.

COMBAT CONTRE LE BAKHMOUT

M. Zelenskiy n'a pas non plus fait de référence directe à Bakhmut, point de convergence depuis huit mois des tentatives russes d'avancer dans la région industrielle de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie.

Les forces ukrainiennes ont résisté aux assauts russes sur la ville en ruines. Les reporters de Reuters, qui se trouvent à environ 1,5 km des lignes de front, entendent le grondement constant de l'artillerie et le crépitement des tirs d'armes légères.

Ihor, un soldat de 36 ans en position de mortier, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient été la cible de frappes aériennes, de tirs de mortier et de bombardements de chars.

"Vous ne vérifiez pas toujours ce qui vole au-dessus de votre tête", a-t-il ajouté, accroupi dans une profonde tranchée.

Bakhmut est devenue la bataille d'infanterie la plus sanglante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les forces russes dirigées par l'armée privée Wagner se sont emparées de la partie orientale de la ville, mais n'ont pas encore réussi à l'encercler.

La Russie a déclaré avoir ciblé les infrastructures ukrainiennes dans le cadre de ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" visant à dégrader l'armée ukrainienne et à éliminer ce qu'elle considère comme une menace potentielle pour sa propre sécurité.

L'Ukraine et ses alliés accusent Moscou de mener une guerre non provoquée pour s'emparer du territoire de son voisin pro-occidental.

ACCORD D'EXPORTATION DE CÉRÉALES

Les Nations unies ont soutenu la Turquie et l'Ukraine en demandant la reconduction pour 120 jours d'un accord autorisant l'exportation en toute sécurité de céréales à partir de plusieurs ports ukrainiens de la mer Noire.

La Russie a déclaré qu'elle ne prolongerait l'accord que de 60 jours, sans en préciser les raisons, bien qu'elle se soit plainte que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais soient entravées par les sanctions occidentales.