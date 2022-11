Selon les bourses chinoises, les entreprises qui testent le COVID seront soumises à des contrôles stricts lors de leur introduction en bourse

Les tests d'acide nucléique sont un élément clé de la stratégie dynamique stricte de la Chine, dite "zéro COVID", visant à identifier et à contrôler les infections, qui sont en augmentation dans les grandes villes chinoises, notamment Pékin et Guangzhou.

Plusieurs sociétés de tests COVID, dont Dakewe Biotech Co Ltd, ont récemment obtenu le feu vert réglementaire pour vendre des actions publiquement.

Cela a suscité le mécontentement du public sur les médias sociaux à leur égard, considérés comme des bénéficiaires de la pandémie alors même que de nombreuses autres entreprises souffrent.

Des questions ont également été soulevées sur les médias sociaux et autres pour savoir si les activités connexes de certaines entreprises sont durables et si certaines d'entre elles méritent d'être cotées sur les tableaux technologiques des bourses et de bénéficier ainsi de riches valorisations.

La Bourse de Shenzhen a déclaré qu'elle avait remarqué les rapports des médias concernant les projets de cotation de sociétés telles que Dakewe.

"Nous avons sérieusement examiné les demandes de ces entreprises, en nous concentrant sur la question de savoir si l'activité de test d'acide nucléique est leur activité principale et si les revenus associés sont durables", a déclaré la bourse dans un communiqué, ajoutant qu'elle contrôlera strictement la qualité des offres publiques initiales (IPO).

La Bourse de Shanghai a déclaré dans une déclaration séparée qu'elle accordera également une attention particulière aux candidats à la cotation dans le secteur des tests d'acide nucléique.

"Nous nous en tiendrons à des normes strictes lors de l'examen de ces demandes, et nous accorderons une attention particulière à la capacité d'innovation des entreprises et à la durabilité de leurs activités."

La Chine a connu une augmentation des infections au coronavirus dans les grandes villes, y compris la capitale Beijing, le centre du sud Guangzhou, et Zhengzhou dans la province centrale du Henan.

Le fournisseur de produits alimentaires de Shanghai, Pang Pang Xiang (China) Co, qui vise une cotation à Hong Kong, a été critiqué sur les médias sociaux le mois dernier après avoir révélé une augmentation des marges bénéficiaires pendant le dur verrouillage de la ville au printemps.

Dakewe, qui cherche à lever 800 millions de yuans (111,84 millions de dollars) par le biais d'une cotation sur le marché des start-up de Shenzhen, ChiNext, a vu son bénéfice net sextupler en 2020 par rapport à l'année précédente, grâce à COVID, selon son prospectus.

Toutefois, Dakewe a signalé des risques pour son activité de réactifs antiviraux, affirmant que les ventes pourraient être affectées si COVID est mis sous contrôle, ou si les prix des produits baissent.

(1 $ = 7,1533 yuan renminbi chinois)