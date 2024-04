La réglementation de la banque centrale indienne, qui stipule que les transactions sur les produits dérivés en roupies négociés en bourse ne peuvent être effectuées qu'à des fins de couverture, entraînera une chute de plus de 80 % des volumes, ce qui portera un coup fatal à ce segment, ont déclaré quatre courtiers.

La Reserve Bank of India (RBI) avait déclaré en janvier qu'à partir du 5 avril, les bourses pourraient proposer des contrats de dérivés sur devises impliquant la roupie aux utilisateurs "dans le but de couvrir l'exposition contractée".

La banque centrale avait précédemment autorisé les utilisateurs à prendre des positions allant jusqu'à 100 millions de dollars sans avoir à établir l'existence d'une exposition sous-jacente.

La règle de couverture de la RBI a été réitérée par les bourses lundi, ce qui indique que la banque centrale n'a pas changé d'avis malgré les inquiétudes exprimées par les courtiers quant à l'impact de cette règle sur les volumes.

Ces derniers avaient déclaré que les négociants pour compte propre et les investisseurs individuels, qui étaient les principaux contributeurs aux volumes de produits dérivés en roupies, ne répondraient pas à l'exigence d'exposition sous-jacente et ne seraient plus en mesure de participer.

Les courtiers n'ont pas souhaité être identifiés, car le service de conformité leur a demandé de ne pas parler aux médias. La RBI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Selon un analyste d'un grand courtier basé à Mumbai, les volumes pourraient chuter de 80 à 85 %. Un responsable d'une autre société de courtage s'attend quant à lui à une baisse plus importante, soulignant que seuls 10 à 12 % de leurs volumes proviennent de clients - essentiellement des entreprises et des investisseurs de portefeuille étrangers - qui seraient en mesure de respecter les spécifications en matière de couverture.

Les portefeuilles propriétaires et les investisseurs de détail sont responsables du reste, a déclaré le responsable.

Selon une publication récente du NSE, la principale bourse indienne pour les produits dérivés de devises, les négociants pour compte propre et les investisseurs individuels représentaient 80 % du chiffre d'affaires des produits dérivés de devises sur la base du chiffre d'affaires notionnel en février.

"Ils étaient les marqueurs du marché et les fournisseurs de liquidités. S'ils ne sont plus là, qui fournira des prix aux opérateurs de couverture ?

En raison du manque de liquidités, les hedgers se retireront également du marché et les volumes tomberont à "presque rien", a-t-il ajouté.

Le fonctionnaire a également noté que l'activité de couverture des investisseurs étrangers pourrait se déplacer vers les marchés locaux de gré à gré et les marchés à terme non livrables.

Un troisième courtier a indiqué que ses clients ne seraient autorisés qu'à liquider leurs positions pour l'instant, conformément aux directives des bourses. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Varun H K)