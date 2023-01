Selon les économistes, Amamiya de la BOJ est le meilleur candidat au poste de gouverneur, un resserrement de la politique monétaire cette semaine est peu probable.

Les investisseurs ont suivi de près la course pour le poste de prochain gouverneur de la BOJ, à la recherche d'indices d'éventuels changements de politique après le départ à la retraite de Kuroda, qui a supervisé la stimulation monétaire massive avec des méthodes peu orthodoxes depuis 2013.

Le sondage a également montré que 97 % des économistes pensaient que la BOJ maintiendrait sa politique ultra-allégée lors de la réunion de deux jours qui s'achèvera mercredi, après une modification surprise de son programme de contrôle de la courbe des taux en décembre qui a permis une hausse des taux d'intérêt.

Sur les 24 économistes qui ont répondu au sondage du 5 au 12 janvier, 16, soit 67 %, ont choisi Amamiya comme le candidat le plus probable pour devenir le prochain gouverneur de la BOJ.

Surnommé "M. BOJ" pour avoir dirigé de nombreuses mesures d'assouplissement monétaire non conventionnelles de la banque, Amamiya a été le bras droit de Kuroda et a préconisé le maintien d'une politique ultra-libre pour sortir le Japon de la déflation.

"Amamiya serait le candidat souhaitable pour mener à bien une révision de l'assouplissement de l'ère Kuroda sans perturbations, car il connaît bien les politiques actuelles", a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal à l'Institut de recherche de la banque centrale Shinkin.

Le second est l'ancien gouverneur adjoint Hiroshi Nakaso, dont la carrière à la BOJ était centrée sur le marché et les affaires internationales. Quatre économistes dans le sondage, soit 17 %, ont choisi Nakaso, qui est considéré comme moins dovish qu'Amamiya, comme le candidat le plus probable.

Dans un sondage de septembre qui posait la même question, Amamiya et Nakaso avaient reçu 61% et 33% des votes des économistes, respectivement.

Un autre ancien vice-gouverneur, Hirohide Yamaguchi, qui dans le sondage de septembre n'avait été désigné par aucun répondant, a reçu deux voix cette fois-ci. Le journal Sankei a rapporté le mois dernier que Yamaguchi, un critique virulent de la politique dovish de Kuroda, attirait l'attention du bureau du Premier ministre Fumio Kishida.

Deux économistes ont opté pour Masatsugu Asakawa, ancien diplomate financier et actuel président de la Banque asiatique de développement. Aucun répondant n'a choisi Takatoshi Ito, professeur à l'université de Columbia, que l'on dit proche de Kuroda.

"Si l'administration Kishida devait s'écarter des Abenomics, elle ne choisirait pas quelqu'un qui a aidé le régime Kuroda", a déclaré Mari Iwashita, économiste de marché en chef chez Daiwa Securities, en référence aux politiques accommodantes de l'ancien premier ministre Shinzo Abe.

PRÈS DE LA MOITIÉ VOIENT UN DÉBOUCLAGE EN 2023

Dans une question portant sur la prochaine action possible de la BOJ, 29 économistes sur 30 ont répondu qu'il s'agirait du dénouement de la politique ultra-accommodante. Parmi eux, 13 ont prévu que le retour en arrière commencerait cette année, tandis que 15 ont dit qu'il n'aurait pas lieu avant 2024.

Un économiste, Kazutaka Maeda de Meiji Yasuda Life Insurance, s'attendait à ce que le dénouement commence avec la révision des taux de cette semaine. La BOJ pourrait supprimer complètement son objectif de rendement à 10 ans, a-t-il déclaré.

Cinq analystes s'attendaient à ce que le dénouement de l'assouplissement commence en avril, lors de la première réunion de la BOJ sous la direction du nouveau gouverneur. Deux ont opté pour juin, quatre pour juillet et un pour septembre.

Le moyen le plus probable pour le retrait de la BOJ serait une révision de la formulation de son orientation prospective, ont déclaré 18 économistes en réponse à une question qui permettait des réponses multiples.

Dix d'entre eux ont déclaré que l'étape la plus probable serait l'abandon d'une politique de maintien des taux à court terme négatifs, et 10 autres ont choisi l'élargissement de la fourchette autorisée pour le rendement à 10 ans. La BOJ a doublé cette fourchette le mois dernier pour la porter entre moins 0,50 % et plus 0,50 %.

"Étant donné la distorsion constante de la courbe des taux par l'ancrage du rendement à 10 ans, un nouvel élargissement du plafond de rendement pourrait être envisagé", a déclaré Harumi Taguchi, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

"Et cela suscitera une nouvelle interrogation sur la signification du maintien de taux d'intérêt négatifs."

Sept économistes ont choisi de relever le point central de l'objectif de rendement à 10 ans de 0 % et sept autres ont choisi de raccourcir l'échéance de l'objectif de rendement à long terme à un terme inférieur à 10 ans. Cinq ont dit que la BOJ mettrait fin au dispositif de contrôle de la courbe des taux, et un a suggéré l'annonce d'une révision de la politique.

Ailleurs dans le sondage, 83 % des économistes ont déclaré qu'il était peu probable que les salaires nominaux japonais dépassent la hausse des prix à la consommation en 2023. Les décideurs politiques exhortent les employeurs à accepter des augmentations salariales significatives lors des prochaines négociations de printemps sur le travail afin de contrer la hausse des prix et de placer l'économie sur une trajectoire de croissance durable.

Près de la moitié des personnes interrogées pensent que le taux d'inflation de base de l'économie, la troisième du monde, restera au-dessus de l'objectif de 2 % de la BOJ jusqu'en juillet-septembre. Par ailleurs, 33 % ont déclaré que le dépassement de l'inflation se poursuivrait jusqu'en octobre-décembre, voire jusqu'en 2024.

Les économistes ont légèrement revu à la hausse les prévisions de croissance du produit intérieur brut pour les deux premiers trimestres de cette année, sur la base des attentes d'une consommation robuste. Les autres chiffres de croissance et d'inflation des consommateurs pour les exercices 2022, 2023 et 2024 sont pour la plupart inchangés par rapport au sondage de décembre.

