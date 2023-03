Meta Platforms Inc. a perdu lundi une tentative de mettre fin à un procès intenté devant le tribunal fédéral de Boston, selon lequel elle aurait volé des informations confidentielles à la startup d'intelligence artificielle Neural Magic Inc.

Meta devra faire face à un procès concernant les accusations selon lesquelles elle a pris les algorithmes "révolutionnaires" de Neural Magic qui permettent aux systèmes d'IA de traiter les informations plus rapidement, a déclaré le juge de district américain Denise Casper.

Le tribunal a également autorisé le témoignage d'un expert qui a déclaré que Meta devait à Neural Magic pas moins de 766 millions de dollars en redevances.

Les représentants de Meta et Neural Magic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la décision. Le procès doit actuellement commencer en septembre.

Basée à Somerville, Massachusetts, Neural Magic a été fondée par deux anciens chercheurs du Massachusetts Institute of Technology. Parmi ses investisseurs figurent la société de capital-risque Andreessen Horowitz, VMware, Comcast et Verizon, selon son site Web.

Neural Magic a poursuivi Meta, alors connu sous le nom de Facebook, en 2020 pour avoir prétendument volé des algorithmes qui permettent à des ordinateurs plus simples d'exécuter des calculs mathématiques complexes plus efficacement et qui permettent aux chercheurs d'utiliser des ensembles de données plus importants.

Selon la poursuite, Meta a embauché un informaticien de Neural Magic, Aleksandar Zlateski, qui a donné au géant des médias sociaux les algorithmes qui constituent le "cœur" de la technologie de Neural Magic.

Neural Magic a déclaré que Meta a publié les algorithmes sur le site Web open-source GitHub et a remercié Zlateski d'avoir résolu un "problème clé pour l'avancement continu de Facebook dans le monde de l'intelligence artificielle".

L'année dernière, Meta a demandé au tribunal de rejeter l'affaire, arguant que Neural Magic n'avait pas réussi à identifier de secrets commerciaux protégeables et que Zlateski n'avait pas acquis les informations de manière inappropriée. Mais lundi, le tribunal a permis à Neural Magic de poursuivre l'affaire pour tous les secrets, sauf un, qu'elle accusait Meta d'avoir détourné.

M. Casper a accédé à certaines parties de la demande de Meta et Zlateski, rejetant les allégations de Neural Magic selon lesquelles ils auraient violé une clause de non-concurrence ou se seraient livrés à des pratiques commerciales déloyales en vertu de la loi du Massachusetts.

L'affaire est Neural Magic Inc v. Meta Platforms Inc, U.S. District Court for the District of Massachusetts, No. 1:20-cv-10444.