La demande des consommateurs chinois pour les véhicules à énergie nouvelle (NEV) devrait maintenir sa croissance rapide, ce qui augmentera le besoin d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, a déclaré mardi le principal planificateur économique du pays.

Le développement rapide des NEV en Chine respecte pleinement la concurrence du marché et le pays promouvra la transformation de son industrie automobile, a déclaré Li Chao, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme. (Reportage d'Ellen Zhang et Kevin Yao ; Rédaction de Christopher Cushing)