La contrebande d'or en provenance d'Afrique, principalement a destination des Emirats arabes unis, s'est intensifiee au cours de la derniere decennie. Selon un rapport publie jeudi, des centaines de tonnes d'or d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars quittent illegalement le continent chaque annee.

L'analyse de Swissaid, une organisation qui se concentre sur l'aide au developpement et le plaidoyer, a revele qu'un total de 435 tonnes d'or, principalement extraites par des mineurs a petite echelle et d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, ont quitte l'Afrique en contrebande en 2022.

Swissaid a indique que les Emirats arabes unis etaient la principale destination de l'or de contrebande africain et qu'ils en avaient accepte 405 tonnes en 2022. Au cours de la decennie precedente, les EAU ont accepte plus de 2 500 tonnes d'or de contrebande d'une valeur totale de plus de 115 milliards de dollars, selon l'organisation.

Interroge sur ces resultats, un fonctionnaire des Emirats arabes unis a declare que le pays avait pris des mesures importantes pour repondre aux inquietudes concernant la contrebande d'or et mis en oeuvre de nouvelles reglementations sur l'or et d'autres metaux precieux.

L'ampleur du flux souligne a quel point l'exploitation miniere a petite echelle, ou artisanale, s'est transformee en une industrie impliquant des millions de personnes et produisant des volumes d'or equivalents, voire superieurs, a ceux de l'exploitation miniere industrielle.

En 2019, une enquete de Reuters a revele que de l'or d'une valeur de plusieurs milliards de dollars quittait chaque annee l'Afrique en contrebande en passant par les Emirats arabes unis, qui servent de porte d'entree vers les marches d'Europe, des Etats-Unis et d'ailleurs.

Outre la perte de recettes fiscales, les experts et les gouvernements ont mis en garde contre le fait qu'une contrebande de cette ampleur revele une vaste economie illicite parallele vulnerable au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et a l'evasion des sanctions.

Marc Ummel, responsable des matieres premieres chez Swissaid et l'un des auteurs du rapport, a declare que les Emirats arabes unis contribuent au blanchiment de l'or parce que de grandes quantites d'or de contrebande acquierent une existence legale en transitant par les Emirats arabes unis.

"Si nous continuons a voir plus de 400 tonnes d'or illegal entrer aux Emirats arabes unis chaque annee, c'est un signe clair que la mise en oeuvre des reglementations aux Emirats arabes unis est serieusement deficiente".

DISCREPANCIES

Pour son analyse, Swissaid a compare les exportations totales d'or de tous les pays africains avec les importations d'or dans les pays non africains. L'organisation a comble les lacunes des donnees Comtrade de l'ONU par des statistiques nationales individuelles et a identifie les erreurs en comparant les donnees avec les chiffres rapportes par les associations commerciales et en s'entretenant avec les gouvernements et les raffineries.

Ces ecarts entre les exportations et les importations declarees n'existent pas pour la Suisse et l'Inde, les deux autres principaux pays importateurs d'or africain.

Le rapport de Swissaid a revele que 12 pays africains etaient impliques dans la contrebande de 20 tonnes ou plus par an.

En reponse aux accusations selon lesquelles les Emirats arabes unis ne font pas assez pour appliquer la reglementation dans ce secteur, un porte-parole du ministere de l'economie des Emirats arabes unis a declare que les Emirats arabes unis ne pouvaient etre tenus responsables des registres d'exportation d'autres gouvernements.

"Seuls les notres le sont, car nous disposons de technologies et de systemes sophistiques pour suivre et verifier les donnees.

EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

Le prix de l'or ayant double depuis 2009, le nombre de personnes se tournant vers l'exploitation miniere artisanale a bondi. Swissaid estime que l'exploitation miniere artisanale et a petite echelle dans les pays africains a produit entre 443 et 596 tonnes d'or en 2022.

Plus de 70 % de cette production n'est pas declaree.

A titre de comparaison, les mineurs industriels ont produit environ 500 tonnes d'or par an.

Le rapport indique que la majorite de l'or africain importe aux Emirats arabes unis chaque annee provient de l'exploitation miniere artisanale informelle et a petite echelle. Ces methodes permettent a des millions d'Africains de gagner leur vie, mais elles ont souvent un cout eleve pour les communautes locales et l'environnement.

"Certaines raffineries suisses font preuve d'une certaine hypocrisie", a declare M. Ummel. "Elles ne veulent pas s'approvisionner directement en or artisanal africain, mais importent en meme temps de tres grandes quantites d'or des Emirats arabes unis, qui sont la principale plaque tournante de l'or artisanal africain.

Selon les chercheurs, entre 80 et 85 % de l'or artisanal africain en 2022 a ete exporte vers les Emirats arabes unis.

Un fonctionnaire des Emirats arabes unis a declare que le pays reconnaissait l'importance de l'exploitation artisanale et a petite echelle de l'or pour le secteur et que son "approche inclusive" avait permis aux mineurs artisanaux de realiser une plus grande valeur pour l'or qu'ils extrayaient.