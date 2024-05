Les sables bitumineux du Canada produiront 3,8 millions de barils par jour (bpj) d'ici 2030, soit une augmentation de 15 % par rapport aux niveaux actuels, les entreprises se concentrant sur l'investissement pour optimiser les projets existants et les rendre plus efficaces, selon un rapport de S&P Global Commodity Insights publié jeudi.

PAR LES CHIFFRES

La production des sables bitumineux a augmenté de 1,3 million de bpj au cours de la dernière décennie et s'élève actuellement à 3,3 millions de bpj.

La nouvelle projection de S&P Global selon laquelle la production de sables bitumineux atteindra 3,8 millions de bpj d'ici 2030 est supérieure de 100 000 bpj à sa précédente prévision de croissance.

CONTEXTE

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, les deux tiers de sa production de 4,9 millions de bpj provenant des sables bitumineux du nord de l'Alberta.

Le rapport indique que la production atteindra un plateau vers la fin de la décennie en raison du ralentissement des projets d'optimisation, de l'incertitude liée au plafonnement des émissions de pétrole et de gaz prévu par le gouvernement canadien et de la nécessité de disposer d'une nouvelle capacité d'acheminement par pipeline dès 2026.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les sables bitumineux détiennent les troisièmes réserves mondiales de bitume et le rythme de croissance de la production aura un impact sur l'approvisionnement mondial en pétrole ainsi que sur l'activité économique au Canada.

CITATIONS CLÉS

"Les producteurs ont fait preuve d'un mélange de discipline et d'adaptabilité en se concentrant sur la maximisation des actifs existants grâce à l'optimisation et à l'efficacité, tout en maintenant des bilans plus solides grâce à des prix du pétrole comparativement plus élevés", a déclaré Celina Hwang, directrice des marchés du pétrole brut en Amérique du Nord chez S&P Global Commodity Insights. (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique, édition de Marguerita Choy)