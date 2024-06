Les États-Unis ont jusqu'à 15 ans de retard sur la Chine en ce qui concerne le développement de l'énergie nucléaire de haute technologie, car l'approche technologique soutenue par l'État et le financement important de Pékin lui donnent l'avantage, selon un rapport publié lundi.

La Chine a 27 réacteurs nucléaires en construction, avec des délais de construction moyens d'environ sept ans, ce qui est beaucoup plus rapide que les autres pays, selon l'étude de l'Information Technology & Innovation Foundation, un institut de recherche non partisan basé à Washington.

"Le déploiement rapide par la Chine de centrales nucléaires de plus en plus modernes produit des économies d'échelle significatives et des effets d'apprentissage par la pratique, ce qui suggère que les entreprises chinoises gagneront un avantage en matière d'innovation progressive dans ce secteur à l'avenir", indique le rapport.

Les États-Unis possèdent le plus grand parc de centrales nucléaires au monde et l'administration du président Joe Biden considère que cette source d'électricité, qui ne produit pratiquement pas d'émissions, est essentielle pour lutter contre le changement climatique.

Toutefois, après la mise en service de deux grandes centrales en Géorgie en 2023 et 2024, avec des milliards de dollars de dépassement de budget et des années de retard, aucun réacteur nucléaire américain n'est en cours de construction. Une centrale de haute technologie qui devait être construite dans un laboratoire américain a été annulée l'année dernière.

Les banques d'État chinoises peuvent proposer des prêts à des taux aussi bas que 1,4 %, bien inférieurs à ceux des économies occidentales. Son secteur de l'énergie nucléaire a bénéficié d'un soutien soutenu de l'État et de stratégies de localisation qui ont permis à la Chine de dominer des secteurs tels que les énergies renouvelables et les véhicules électriques.

Le premier réacteur de quatrième génération refroidi au gaz à haute température est entré en service en décembre dernier à Shidao Bay. L'Association chinoise de l'énergie nucléaire affirme que le projet a impliqué le développement de plus de 2 200 ensembles d'"équipements de première mondiale", avec un taux total de localisation des matériaux produits localement de 93,4 %.

Les partisans des réacteurs de haute technologie affirment qu'ils sont plus sûrs et plus efficaces que les centrales actuelles. Leurs détracteurs estiment que certains nouveaux réacteurs présentent des risques de prolifération et des risques matériels.

Tout n'a pas été rose pour la Chine. L'Association chinoise de l'énergie nucléaire a mis en garde contre la surabondance de la production de composants nucléaires et contre la "concurrence excessive" qui fait baisser les prix et entraîne des pertes.

Stephen Ezell, l'auteur du rapport, a déclaré que si les États-Unis prenaient le nucléaire au sérieux, ils devraient élaborer une stratégie nationale solide impliquant davantage d'investissements dans la recherche et le développement, l'identification et l'accélération des technologies prometteuses et le soutien au développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

"Bien que l'Amérique soit en retard, elle peut certainement le rattraper sur le plan technologique", a déclaré M. Ezell.

Le ministère américain de l'énergie n'a pas commenté le rapport. (Reportage de Timothy Gardner ; reportage complémentaire de David Stanway à Singapour ; rédaction de David Gregorio)