Selon un responsable du FMI, toute récession aux États-Unis serait probablement courte et peu profonde.

Nigel Chalk, directeur adjoint du département de l'hémisphère occidental du FMI, a déclaré que la profondeur de toute récession dépendrait de l'ampleur du choc qui pousserait l'économie américaine hors de la voie prévue par le FMI pour éviter de justesse la récession, et que les bilans solides des ménages constitueraient un coussin.

"Il y a beaucoup d'épargne dans le système qui aiderait à soutenir la demande, et le marché du travail est historiquement serré", a déclaré M. Chalk lors d'une conférence de presse sur l'examen des politiques économiques américaines par le FMI. "Et comme toutes ces choses contribueraient à soutenir l'économie, donc si elle était frappée par un choc négatif, il devrait passer relativement vite et avoir une reprise relativement rapide par la suite."