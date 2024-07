Le gouverneur de la région russe de Belgorod a déclaré lundi qu'un civil avait été tué lors d'un bombardement ukrainien sur une installation agricole.

Selon Moscou, Belgorod, qui borde la région ukrainienne de Kharkiv, est régulièrement attaquée par les forces de Kiev depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné l'envoi de dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022.

Vyacheslav Gladkov, écrivant plus tard dans la journée sur l'application de messagerie Telegram, a déclaré qu'une nouvelle vague de bombardements ukrainiens avait blessé sept personnes dans la ville de Belgorod et ses environs. Plus de 20 maisons ont été endommagées.

Il a ajouté que des drones ukrainiens avaient attaqué la ville frontalière de Shebekino, blessant deux personnes.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.