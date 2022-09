Selon une enquête de la Fed, les entreprises américaines constatent des progrès en matière d'offre de main-d'uvre et de pressions sur les prix.

La banque centrale américaine a publié son dernier résumé des commentaires des contacts d'affaires à l'échelle nationale, alors qu'elle se demande si elle doit procéder à une troisième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa réunion des 20 et 21 septembre ou si elle doit opter pour une hausse encore plus importante que d'habitude de 50 points de base dans sa lutte contre l'inflation élevée.

"Les conditions générales du marché du travail sont restées tendues, bien que presque tous les districts aient souligné une certaine amélioration de la disponibilité de la main-d'œuvre", a déclaré la Fed dans son enquête, connue sous le nom de "Livre beige", qui a été menée dans ses 12 districts jusqu'au 29 août. "Les niveaux de prix sont restés très élevés, mais neuf districts ont signalé un certain degré de modération dans leur taux d'augmentation."

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré plus tôt mercredi que la banque centrale maintiendrait une politique monétaire stricte "aussi longtemps qu'il le faudra" pour faire baisser l'inflation, mais n'a pas abordé la prochaine réunion de politique générale.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer jeudi à 9 h 10 EDT (1310 GMT). Une mesure mensuelle très attendue de l'inflation est attendue le 13 septembre.

La Fed a augmenté les taux d'intérêt de 225 points de base depuis le mois de mars afin de porter son taux d'intérêt de référence au jour le jour à un niveau permettant de freiner suffisamment la demande dans l'ensemble de l'économie pour atténuer les pressions sur les prix et ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

L'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans et représente plus de trois fois l'objectif de la Fed. Bien que certains signes positifs récents indiquent que les problèmes de chaîne d'approvisionnement s'améliorent et que les conditions tendues du marché du travail s'assouplissent, les décideurs craignent toujours que des attentes d'inflation plus élevées ne s'installent parmi les entreprises et les consommateurs.

Ils ont également signalé les risques croissants que la série agressive de hausses de taux nécessaires pour faire baisser l'inflation ne provoque une récession.

Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en août, a indiqué vendredi le département du travail dans son rapport mensuel sur l'emploi, très surveillé, mais une croissance modérée des salaires et une hausse du taux de chômage ont également suggéré que les pénuries de main-d'œuvre pourraient s'atténuer.