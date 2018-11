Selon une étude IDC, le succès d’une transformation digitale repose sur l’identification de 4 priorités fondamentales en matière d’ITSM

Cette nouvelle étude, publiée par EasyVista, présente une série de recommandations visant à optimiser l’agilité des entreprises, améliorer l’expérience employé, automatiser les processus et réduire les coûts

EasyVista, l'un des principaux fournisseurs en matière de Gestion de Services IT (IT Service Management), publie aujourd’hui les principales conclusions d’une étude réalisée par IDC, intitulée « Aligner sa stratégie informatique avec les besoins et les attentes des métiers, dans un contexte de transformation digitale ». Celles-ci seront dévoilées lors de la conférence utilisateurs EVConnect 18, le 9 novembre prochain à Paris, au Pavillon Cambon Potel & Chabot.

A cette occasion, EasyVista présentera également à ses clients Oxygen, sa nouvelle version Produit.

L’étude, sponsorisée par EasyVista, souligne que 96 % des entreprises ont mis en place une véritable stratégie de transformation digitale, et parmi elles, 57 % la considèrent comme une priorité, en mettant clairement l'accent sur la rapidité de mise en œuvre, la réduction des coûts, la maîtrise des risques et la satisfaction de leurs clients. En outre, le rapport montre que la modernisation des usages IT figure au cœur des préoccupations de transformation digitale, 88 % des entreprises considérant les services IT comme une composante essentielle de leur stratégie d’innovation.

S'appuyant sur les quatre priorités fondamentales - optimiser l’agilité des entreprises, améliorer l’expérience employé, automatiser les processus et réduire les coûts - le rapport met en exergue sept recommandations à suivre lorsque l’on souhaite investir dans une stratégie ITSM (IT Service Management) :

Aligner les projets ITSM aux besoins et objectifs de l'entreprise,

Évaluer le degré de maturité et d’automatisation des processus d’ITSM au sein de l’organisation,

Offrir une expérience employé et client enrichie et moderne,

Investir dans une plate-forme ITSM capable d’offrir un niveau élevé de maturité et des capacités d’automatisation avancées,

Garantir l’agilité et la flexibilité pour soutenir les différents modèles de services IT, quelle que soit leur degré de complexité,

Favoriser l’organisation, le partage efficace des connaissances et la transmission du savoir au sein de l'entreprise,

Évaluer les fournisseurs ITSM qui s'engagent à innover et à répondre aux besoins actuels des organisations

« Les résultats de ce rapport concordent avec notre expérience au quotidien, au contact de nos utilisateurs. Nous travaillons avec des centaines de clients à travers le monde et l’automatisation de l’ITSM figure à chaque fois au cœur des enjeux de la transformation digitale », explique John Prestridge, Chief Marketing Officer chez EasyVista. « L'expérience utilisateurs, en particulier aux employés ; la capacité à rendre les processus ITSM plus agiles ; la réduction des coûts de prestation de services et d’assistance ainsi que le partage de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de sécurité et de conformité sont autant de domaines qui ont ralenti le processus de transformation digitale par le passé.

Ces enseignements viennent étayer l’idée selon laquelle il est important pour les entreprises de répondre à ces enjeux en s’équipant d’une plateforme ITSM performante. Notre solution de Service Management connue et éprouvée sur le marché, combinée à des fonctions d’auto-assistance intelligente, et à notre capacité à offrir aux employés et utilisateurs finaux une expérience utilisateur unique, permet aujourd’hui à nos clients d’accélérer la transformation digitale de leur entreprise tout garantissant des niveaux de services élevés et des coûts maîtrisés. »

Méthodologie

Le groupe IDC est l’un des premiers groupes mondiaux de conseil, d’étude et d’organisation d’événements, sur les marchés des technologies de l’information, des télécommunications et des technologies grand public. Le groupe a mené une enquête auprès de 300 entreprises en France et aux États-Unis sur un ensemble de thématiques liés à la transformation digitale et l'absolue nécessité pour les entreprises de moderniser leur IT.

