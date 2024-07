L'année dernière, Londres a dépassé Paris en tant que première région d'Europe pour les nouveaux investissements directs étrangers, mais de nombreuses autres régions du Royaume-Uni ont vu les IDE diminuer, selon des données qui soulignent le défi auquel est confronté le nouveau gouvernement pour étendre le développement à l'ensemble du pays.

Le cabinet comptable EY a déclaré que les chiffres régionaux de son enquête annuelle sur les IDE montraient que Londres avait attiré 359 projets, soit une hausse de 20 % par rapport à 2022 et son total annuel le plus élevé depuis 2019, sous l'impulsion des services technologiques et financiers.

Cela fait de la capitale britannique la première région d'Europe pour les nouveaux projets d'IDE en 2023, devançant Paris et ses environs qui ont enregistré 300 projets.

L'Écosse - aidée par la croissance de l'industrie de l'énergie éolienne - et les West Midlands ont connu des augmentations de 14 % et 72 % du nombre de projets d'IDE.

En revanche, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et les East Midlands ont enregistré de fortes baisses et les régions du nord de l'Angleterre ont également attiré moins de nouveaux investissements étrangers qu'en 2022.

Peter Arnold, économiste en chef d'EY pour le Royaume-Uni, a déclaré qu'une augmentation de 6 % de l'IDE dans l'ensemble du Royaume-Uni - un chiffre déjà publié - pourrait refléter l'apaisement des troubles politiques en 2023, après que la Grande-Bretagne ait eu trois premiers ministres différents en 2022.

Le nouveau dirigeant britannique, Keir Starmer, a déclaré que son gouvernement augmenterait les investissements nécessaires pour stimuler la faible croissance économique en combinant stabilité, réformes du système de planification souvent restrictif et soutien ciblé de l'État.

M. Arnold a déclaré que le nouveau gouvernement devrait examiner l'impact des incitations, des subventions et du renforcement des compétences sur l'attraction des investissements directs étrangers dans les différentes régions du Royaume-Uni.

"Le renforcement de l'attractivité de ses diverses régions sera essentiel pour améliorer le profil d'investissement national du Royaume-Uni", a-t-il déclaré. "Les progrès de l'Écosse et des West Midlands montrent qu'il existe une volonté claire d'investir en dehors de Londres. (Rédaction : William Schomberg, édition : Andy Bruce)