Le nombre d'entreprises affirmant disposer d'un plan de transition climatique conforme à l'objectif le plus ambitieux au monde a augmenté de près de moitié, mais beaucoup ne donnent pas aux investisseurs suffisamment d'informations pour vérifier leurs affirmations, selon le CDP, un organisme de suivi des données à but non lucratif.

Une entreprise sur quatre (5 906 au total) ayant fourni des données à la seule plateforme indépendante de divulgation d'informations sur l'environnement a déclaré disposer d'un plan visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport à la moyenne préindustrielle.

Or, les Nations unies ont déclaré en décembre que la planète était en passe d'enregistrer une hausse de température de 2,9 degrés Celsius.

Aux États-Unis, dans l'Union européenne et ailleurs, les régulateurs rendent de plus en plus souvent obligatoire la communication d'informations par les entreprises, mais dans de nombreux pays, cette communication reste volontaire, et les actions de certains conseils d'administration vont plus vite que les changements opérés par les décideurs politiques.

Pour aider les investisseurs à évaluer la qualité des plans, le CDP a sélectionné 21 indicateurs qu'une entreprise devrait s'efforcer de fournir, tels que des données sur les émissions provenant de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, la clarté des garanties fournies et le degré de surveillance du conseil d'administration.

Parmi les entreprises qui revendiquent un plan de transition conforme à la norme de 1,5 degré Celsius, 39 % ont divulgué des informations sur au moins deux tiers des indicateurs cibles du CDP, mais seulement 1 % des entreprises, soit 140, ont fourni des informations sur l'ensemble des indicateurs.

"Avec près de 50 % d'entreprises supplémentaires qui communiqueront leurs plans de transition climatique par l'intermédiaire du CDP en 2023, il est évident que les données sur les engagements prospectifs deviennent des outils cruciaux pour les entreprises afin d'établir et de maintenir la confiance avec les parties prenantes du marché", a déclaré Sherry Madera, directrice générale du CDP, dans un communiqué.

"Cet élan est indéniable, puisque 8 000 entreprises supplémentaires envisagent de mettre en place leur plan de transition d'ici à 2025. C'est encourageant et c'est une décision commerciale intelligente, car les plans de transition climatique sont un outil essentiel dont les entreprises crédibles ont besoin pour passer à une consommation nette zéro. (Reportage de Simon Jessop, édition de Mark Potter)