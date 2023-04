Les secteurs économiquement sensibles du marché boursier américain lancent des avertissements sur la croissance, même si les principaux indices boursiers sont en hausse.

Le S&P 500 est en hausse de 8,6 % sur l'année après avoir gagné 1,5 % en avril, grâce à l'envolée depuis le début de l'année des actions de Microsoft, d'Amazon et d'Alphabet, la société mère de Google, ainsi que d'autres valeurs technologiques et de croissance qui pèsent lourd dans les indices plus larges.

En revanche, les secteurs du marché liés au climat économique, tels que les transports, les semi-conducteurs et les petites capitalisations, ont baissé en avril, tandis que les secteurs dits défensifs surperforment.

Les investisseurs ont invoqué la prudence croissante des acteurs du marché confrontés à un ensemble de préoccupations, allant des craintes d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis cet été aux inquiétudes que le resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale ne provoque une récession.

Les investisseurs commencent à se positionner de manière plus défensive", a déclaré Aaron Dunn, co-responsable de l'équipe "value equity" chez Eaton Vance. "Selon moi, le signal général est que la crainte d'une récession et d'une faiblesse à venir au cours du second semestre de l'année est encore très présente.

Parmi les secteurs du marché qui montrent des signes de faiblesse, on peut citer le Russell 2000, un indice composé de sociétés plus petites et axées sur le marché intérieur, qui a baissé de 1,9 % au cours du mois. L'indice Dow Jones Transportation Average, autre indicateur de la santé économique, a chuté de 2,9 %.

La baisse de 7,3 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor est un signe inquiétant, car les puces sont omniprésentes dans une large gamme de produits. L'indice reste toutefois en hausse de 18 % sur l'année.

Les banques régionales vacillent également, l'indice KBW Regional Banking ayant perdu 3,5 % en avril à la suite d'une déroute des actions de First Republic Bank cette semaine. Dans le même temps, les secteurs de la consommation de base et de la santé, privilégiés par les investisseurs en temps utile, se sont redressés au cours du mois dernier.

Les investisseurs se concentreront sur la réunion de la Fed de la semaine prochaine, la banque centrale devant annoncer une nouvelle hausse des taux de 25 points de base mercredi.

Bien que le S&P 500 ait fait preuve de résistance, sept titres seulement - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla Meta Platforms et Nvidia - ont été à l'origine de plus de 88 % de ses gains depuis le début de l'année, selon Mike O'Rourke, stratège en chef chez Jones Trading.

"Pour être honnête, cela me rend nerveux", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson. "Il semble que les gains du marché se concentrent sur un nombre de plus en plus restreint d'actions, ce qui n'est probablement pas tenable trop longtemps.

M. Ragan recommande à ses clients de surpondérer les secteurs défensifs tels que la santé, les produits de base et les services publics.

Alors que les résultats des mégacapitalisations et les rapports économiques solides ont stimulé l'optimisme de certains à Wall street, d'autres se sont concentrés sur les nouvelles négatives des entreprises dans les zones économiquement sensibles.

Les actions de United Parcel Service ont chuté de 10 % mardi après que la plus grande entreprise de livraison de colis au monde a fixé son chiffre d'affaires annuel au niveau le plus bas de ses prévisions et a mis en garde contre une pression persistante sur les volumes. Le lendemain, les actions d'Old Dominion Freight Line ont également baissé de 10 % après que l'entreprise de camionnage a manqué les estimations trimestrielles de bénéfices et de revenus.

"Ils parlent d'une baisse de la demande alors qu'il s'agit de sociétés de transport maritime ridiculement importantes", a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak.

Les deux titres font partie de l'indice Dow Jones Transport Average, très surveillé, qui a baissé de 2,7 % sur la semaine et de 10 % par rapport à son plus haut niveau de l'année atteint en février.

M. Maley recommande à ses clients de conserver des liquidités plus importantes que d'habitude en raison des craintes d'une récession et parce que les actifs plus sûrs offrent désormais des rendements plus élevés, tout en privilégiant les actions des secteurs de l'énergie et de la défense.

Bien entendu, tous les signes n'ont pas indiqué une faiblesse économique au cours des dernières semaines.

Dans l'ensemble, les bénéfices ont été supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre. Selon Refinitiv, un peu plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, ceux-ci devraient avoir diminué de 1,9 % au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit d'une baisse moins importante que celle de 5,1 % attendue au début du mois d'avril.

Par ailleurs, les données publiées jeudi ont montré une accélération des dépenses de consommation au premier trimestre, le produit intérieur brut américain ayant augmenté à un taux annualisé de 1,1 %.

"Il est difficile d'avoir une récession lorsque les revenus des consommateurs augmentent et qu'ils dépensent plus pour les biens et les services", a déclaré Yardeni Research dans une note vendredi.