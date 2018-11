Bourse de Paris : Semaine boursière à haut risque en Europe

Les temps forts économiques du jour

"La correction d'octobre a remis les pendules à l'heure". Chez Cholet-Dupont, le stratège Vincent Guenzi en a profité pour faire des emplettes sur le marché. Mais il prévient aussi que la volatilité restera de mise dans les semaines à venir, même s'il voit les indices progresser d'ici la fin de l'année. En revanche, pour dépasser les plus hauts récents, il faudra "un retour plus marqué de la confiance dans une croissance plus soutenue".S'il fallait faire, en ce lundi matin, un bilan de l'évolution de l'état de santé de l'économie mondiale, il serait médiocre. Donald Trump est reparti de Paris et des célébrations du centenaire de la fin de la première guerre mondiale aussi isolé que lorsqu'il y est arrivé. Theresa May est au bord du précipice alors qu'il se murmure que les dissensions sont si fortes sur le projet de Brexit au sein de son cabinet que la Première ministre pourrait retirer le texte. L'Italie a jusqu'à mardi pour présenter à la Commission européenne un projet de budget qui rentre dans les clous imposés par l'Union. La Chine inquiète à plusieurs égards, notamment son marché automobile.L'autre gros dossier de la semaine, c'est la décision de Riyad de réduire le débit du robinet de ses exportations pétrolières dès le mois de décembre, pour enrayer la décrue de l'or noir, revenu sur les 70 USD le Brent alors qu'il cotait 80 USD le mois dernier. L'Arabie Saoudite a officiellement annoncé que ses expéditions seront inférieures de 500 000 barils par jour à celles de novembre. De quoi permettre au prix du baril de remonter de 2% hier. Cette prise de position tend à prouver que le Royaume cherche à maintenir les cours dans la zone des 70 à 80 USD.En Europe, Infineon EnBW et Lanxess sont les principales publications de résultats du jour. En France, Euronext est sur les tablettes. En Asie, les indices sont très partagés, avec une stabilité à Tokyo, des baisses à Hong Kong et Séoul et des gains à Shanghai. Les indicateurs avancés européens sont haussiers La séance sera sans doute tronquée aux Etats-Unis, car ce 12 novembre est férié, même si les marchés financiers sont ouverts. Aucun indicateur majeur n'est attendu aujourd'hui, à l'exception de la production industrielle italienne (10h00).L'euro reste sous pression à 1,13194 USD, même si la tendance est à la stabilisation. L'once d'or revient à 1 210 USD, tandis que le baril poursuit son rebond après avoir enchaîné une longue phase baissière. Le Brent est à 71,32 USD (+0,5%) et le WTI à 60,90 USD (+0,2%). Le 10 ans américain ne cote pas aujourd'hui à cause du jour férié. Il se négociait hier 3,182%.