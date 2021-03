COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 mars 2021

Semaine de l'éducation financière du lundi 22 mars au 28 mars « Prenez soin de vous et de votre argent »

A l'occasion de la 9ème édition de la Global Money Week de l'OCDE, mobilisant plus de 100 pays du lundi 22 mars au dimanche 28 mars 2021 sur le thème « Prenez soin de vous et de votre argent », la Banque de France et les partenaires de la stratégie EDUCFI organiseront sur tout le territoire :

- Des conférences en ligne ;

- Des ateliers de sensibilisation à la gestion d'un budget pour les jeunes dans des collèges, lycées, dans des écoles de la deuxième chance et des missions locales ;

- Des actions de formation pour les bénévoles et intervenants sociaux,

- Des ateliers de sensibilisation aux questions financières pour les adultes dans de nombreux centres d'action sociale, maisons et associations de quartier.

L'objectif est de transmettre, dès le plus jeune âge, les réflexes pour gérer au mieux financièrement son quotidien : apprendre à établir un budget et essayer de le respecter dans le temps, comprendre qu'il n'y a pas de petite économie et que l'épargne peut être utile pour faire face à des imprévus ou pour financer un projet, mesurer le coût d'un crédit, utiliser ses moyens de paiement de manière sécurisée, choisir une assurance adaptée à ses besoins, repérer les fraudes ou arnaques, savoir vers qui se tourner en cas de difficultés, etc.

2 temps forts au niveau national

Le lundi 22 mars, un webinaire sera ouvert au grand public pour découvrir les portails Internet de la stratégie EDUCFI : « Mes questions d'argent » (www.mesquestionsdargent.fr) et « Mes questions d'entrepreneur » (www.mesquestionsdentrepreneur.fr).

Ces sites mettent à disposition de nombreuses ressources pédagogiques et outils pratiques liés à la gestion des finances personnelles et d'entreprise, en respectant les critères de neutralité, gratuité, fiabilité, accessibilité.

Le vendredi 26 mars 2021 aura lieu la cérémonie nationale de remise du Prix de l'Excellence Économique en série STMG, ainsi qu'une conférence-débat ouverte aux Instituts d'Administration des Entreprises (IAE). En présence de plusieurs partenaires de la stratégie EDUCFI, les débats seront l'occasion d'aborder divers thèmes dont celui de l'épargne, des arnaques financières, des fintechs, de la stabilité financière et de la finance verte. Cette conférence comptera comme invitées d'honneur Sylvie Goulard, second Sous-gouverneur de la Banque de France, et Claudia Buch, Vice-présidente de la Bundesbank.

185 événements sur l'ensemble du territoire

Durant toute la semaine et à travers toute la France, les partenaires locaux, les lycées, les collèges, les centres de formation, pôle emploi organiseront des évènements hybrides sur le thème « Prenez soin de vous et de votre argent ». L'objectif est de toucher un public large et de le sensibiliser à la gestion d'un budget à travers des actions ludiques mais aussi des temps d'échanges.

Vous pourrez retrouver tous les évènements via la carte interactive en cliquant ci-dessous ou juste ici.

Enfin, fin mars, s'achèvera le séminaire du Plan National de Formation de l'Éducation Nationale portant sur l'utilisation des données et l'enjeu pour les élèves en matière d'éducation économique, budgétaire et financière. L'occasion de présenter aux inspecteurs académiques de nouvelles ressources pédagogiques pour le lycée, bâties par les experts de l'Education Nationale avec l'appui de la Banque de France et de l'IEFP (La FinancePourTous).

Retrouvez tous les évènements sur la page dédiée à la semaine de l'éducation financière

Les partenaires de la stratégie d'éducation économique, budgétaire et financière :

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance ; Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministères des Solidarités et de la Santé ; Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, OCDE, Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) ; Autorités des Marchés Financiers (AMF) ; Fédération Bancaire Française (FBF) ; Fédération Française de l'Assurance (FFA) ; Association des Sociétés Financières (ASF) ; ANACOFI ; Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) ; UFC Que Choisir ; Institut National de la Consommation (INC) ; Familles Rurales ; Fédération Crésus ; Secours Catholique ; Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) ; l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale (UNCCAS) ; La Finance Pour Tous ; Finances et Pédagogie ; France ESF ; Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) ; Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) ; Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) ; Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) : Union des Entreprises de Proximité (U2P) ; La Croix Rouge ;

A propos d'Educfi : Désignée opérateur national de cette stratégie, la Banque de France a pour mission de traduire la stratégie d'éducation financière par des actions concrètes auprès de tous les publics. Elle est notamment chargée de développer une éducation budgétaire et financière pour les jeunes, de développer les compétences à mobiliser par les travailleurs sociaux dans l'accompagnement des personnes en situation de fragilité financière, de soutenir les compétences économiques, budgétaires et financières pour l'ensemble des citoyens, et d'accompagner les entrepreneurs dans leurs préoccupations quotidiennes, aux côtés de ses 27 partenaires.

Pour en savoir plus : www.banque-france.fr

