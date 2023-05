Schiphol (awp/afp) - Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC envisage de construire une usine en Allemagne pour éviter de futurs problèmes dans la chaîne d'approvisionnement dans le secteur, a déclaré mardi un de ses dirigeants.

Les tensions géopolitiques autour de Taïwan -l'un des plus gros fabricants du monde de puces électroniques via le groupe TSMC- accroissent les inquiétudes sur l'approvisionnement, alors même que le secteur a connu des pénuries ces dernières années en raison du Covid-19 et d'une trop forte demande.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui envisage de construire une usine à Dresde, contrôle plus de la moitié de la production mondiale de plaquettes de silicium, utilisées dans notamment les smartphones, voitures et missiles, avec des clients comme Apple.

"Je ne veux pas entrer dans le côté politique des choses, mais je pense qu'il est nécessaire que nous fournissions aux clients une source d'approvisionnement diversifiée", a déclaré Kevin Zhang, vice-président de TSMC, aux journalistes lors d'une conférence aux Pays-Bas.

Nous pensons que l'Europe est une zone géographique "très importante" au vu de sa vaste base de clients, "je pense que c'est vraiment le facteur principal", a affirmé M. Zhang.

TSMC est "en train de passer par le processus de diligence raisonnable en ce moment" sur des propositions pour une usine de fabrication à Dresde, qui se concentrerait sur l'industrie automobile, a indiqué M. Zhang.

Une décision finale pourrait être prise au plus tôt lors d'une réunion du conseil d'administration de TSMC en août, a-t-il précisé.

TSMC possède des usines à Taïwan, en Chine et au Japon, et une autre est en construction dans l'État américain de l'Arizona.

Le président de TSMC, Mark Liu, a averti dans une interview à CNN en août dernier qu'une invasion de l'île rendrait les installations du groupe "inopérantes".

La pénurie mondiale de puces pendant la pandémie a aggravé les inquiétudes, et TSMC a fait l'objet de pressions de la part des puissances occidentales pour construire davantage d'usines à l'étranger.

afp/rp