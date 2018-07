Semiconducteurs : Ams remet tout le monde d'accord 0 1 24/07/2018 | 11:54 Envoyer par e-mail :

La publication de l'Autrichien tombe à pic pour un secteur qui doute. Ams se retrouve à +8% à la mi-journée, entraînant dans son sillage





Ams , Austria Mikro Systeme pour les initiés, est une entreprise de taille modeste (1,6 milliard d'euros de revenus attendus cette année) mais étroitement corrélée au marché des smartphones. Si ses résultats du second trimestre ont légèrement dépassé les attentes, ce sont surtout ses perspectives du troisième trimestre qui ont rassuré, en particulier dans le domaine des capteurs 3D. Et comme une rumeur plus qu'insistante circule depuis plusieurs mois sur un gros contrat signé avec Apple pour ses prochains iPhones, les investisseurs raisonnent par syllogisme. Les perspectives d'ams sont solides. Or ams fournit Apple. Donc les perspectives d'Apple sont solides.La publication de l'Autrichien tombe à pic pour un secteur qui doute. Ams se retrouve à +8% à la mi-journée, entraînant dans son sillage BE Semiconductor (+5%), STMicroelectronics (+4,5%) ou Siltronic (+3,3%). Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMS 4.98% 73.3 -20.97% APPLE 0.09% 191.61 13.22% BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4.47% 22.5 -38.49% SILTRONIC 3.55% 138.55 10.31% STMICROELECTRONICS -2.20% 19.795 11.21%

