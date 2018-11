Semiconducteurs : STMicro, Apple et l'effet papillon 1 14/11/2018 | 11:43 Envoyer par e-mail :

Apple est parfaitement au fait de son iPhone dépendance depuis plusieurs années. C'est pourquoi ses dirigeants ont accéléré leur diversification vers les services. Sur le dernier trimestre écoulé, ce segment en vive croissance (grâce notamment à iTunes ou iCloud) représentait 10 des 60 milliards de dollars de revenus totaux, toujours dominés par les iPhones (37,2 milliards sur le total). Mais, pour l'heure, ce sont toujours les ventes de terminaux qui font la tendance. Le nœud du problème, c'est que les financiers font généralement un raccourci majuscule auquel nous, médias, contribuons largement : si Apple vend moins d'iPhones, c'est que le marché global des mobiles va moins bien.



Apple moins fringuant



Mais on pourrait aussi tenter le crime de lèse-majesté et poser comme hypothèse que le groupe est confronté à une concurrence accrue et qu'il se fourvoie parfois dans son offre produits. Dans ce scénario, ce n'est pas le marché global des mobiles qui vacille, c'est seulement un retour sur terre qui implique qu'Apple a davantage de difficultés à écouler des iPhones toujours plus chers. Ce n'est pas la lecture dominante. Quand des fournisseurs de la marque à la pomme réduisent leurs prévisions "à cause d'un important client" (Apple n'est jamais nommément cité), la plupart des observateurs considère que la totalité de la chaîne d'approvisionnement électronique est sous pression. Quand bien même les autres acteurs du secteur, les



Ce postulat est sans doute en train de changer, en particulier parce que l'avance technologique, esthétique et qualitative du Californien se réduit, ou du moins qu'elle peine à justifier le surcoût qu'acceptaient de payer jusque-là les consommateurs. Il n'empêche, les avertissements des fournisseurs d'Apple sont toujours aussi dévastateurs pour la totalité de l'écosystème. Ce fut encore les cas cette semaine avec

ST d'une Nokia à une Apple dépendance ?



En France, nous avons un cas concret de forme d'iPhone dépendance. Après plusieurs années de restructurations,

En France, nous avons un cas concret de forme d'iPhone dépendance. Après plusieurs années de restructurations, STMicroelectronics a renoué avec une trajectoire de forte croissance. Le groupe s'est à nouveau hissé parmi les acteurs qui comptent dans le secteur, avec un bilan assaini, des opérations rationalisées, une présence sur plusieurs segments de pointe et le graal de l'époque, des composants retenus par Apple. Mais ST n'a pas tous ses œufs dans le même panier et dispose d'une base clients bien diversifiée. Ouvrons d'ailleurs une parenthèse à ce sujet : l'une des causes des longs déboires du Franco-Italien était liée à une certaine forme d'addiction : sa Nokia dépendance. Que les Millenials le croient ou pas, il fut un temps où le Finlandais détenait 40% des parts de marché mondiales du mobile, avant de rater totalement le virage du smartphone. A cette époque, ST était la star des fournisseurs de Nokia, qui représentait 17 à 18% de ses revenus sur la période 2001 à 2004, puis jusqu'à 22,4% en 2005. Autant dire que l'effondrement de l'ancien numéro un, juste avant la crise des subprimes qui plus est, a eu des conséquences terribles pour ST.

Un capteur TOF ST de dernière génération (Source STMicroelectronics) Un capteur TOF ST de dernière génération (Source STMicroelectronics)

Oddo BHF a produit un intéressant "What if" à ce propos ce matin. Le bureau d'études s'est demandé quelles seraient les conséquences d'une baisse de 20% des commandes d'Apple sur ST. Son scénario est construit sur des hypothèses maison puisque les données exactes sont, nous l'avons vu, maintenues au secret. Oddo estime que le contenu fourni par le Franco-Italien représente 5 USD par modèle d'iPhone, ce qui lui génère 1,15 milliard de dollars de revenus annuels (12% du chiffre d'affaires consolidé de ST). En partant du principe que la marge d'Ebit réalisée avec Apple atteint 12%, l'impact d'une baisse de 20% des commandes de composants aboutirait à une réduction de 3% du bénéfice net sur le T4 de ST (et de 2% en moyenne sur les trois autres trimestres). Conclusion d'Oddo ? L'impact "semble relativement limité au regard de la perception du risque de beaucoup d'investisseurs" et "la diversité des sources de revenus et donc de profits est aujourd'hui mal appréhendée, l'importance d'Apple étant surestimée".



