Semiconducteurs : 92% des puces les plus avancées sont fabriquées à Taiwan

Le rapport est publié dans un contexte de pénurie mondiale de puces qui a commencé par la saturation d'usines à Taïwan à la fin de l'année dernière, mais qui a depuis été exacerbée par un incendie dans une usine au Japon, un épisode de gel qui a provoqué une panne d'électricité dans l'État américain du Texas et une aggravation de la sécheresse à Taïwan cette année. La pénurie a entraîné l'arrêt de certaines chaînes de production dans des usines automobiles aux États-Unis, en Europe et en Asie.

La fabrication moderne de puces comporte plus de mille étapes et fait intervenir une propriété intellectuelle complexe, des outils et des produits chimiques provenant du monde entier. Mais l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA), qui représente la plupart des fabricants de puces américains, a déclaré jeudi avoir trouvé plus de 50 maillons de la chaîne d'approvisionnement où une seule région détient à elle seule plus de 65 % des parts de marché.

La propriété intellectuelle et les logiciels permettant de concevoir des puces de pointe, par exemple, sont dominés par les États-Unis, tandis que les gaz spéciaux indispensables à la fabrication des puces proviennent d'Europe. Et la fabrication des puces les plus avancées est entièrement située en Asie - à 92 % à Taïwan.

Si Taïwan était incapable de fabriquer des puces pendant un an, cela coûterait à l'industrie électronique mondiale près de 500 milliards de dollars de revenus, selon le rapport : "La chaîne d'approvisionnement électronique mondiale s'arrêterait."

L'étude prévient toutefois qu'une approche isolée, dans laquelle les gouvernements essaieraient de reproduire la chaîne d'approvisionnement au niveau national, est irréalisable, car elle coûterait 1 200 milliards de dollars au niveau mondial - dont 450 milliards de dollars pour les seuls États-Unis -, ce qui ferait monter en flèche le prix des puces.

Dans certains cas, cependant, elle a appelé à des mesures d'incitation pour créer une "capacité minimale viable" dans les régions qui ne disposent d'aucune partie de la chaîne d'approvisionnement.

Dans le cas des États-Unis et de l'Europe, cela signifierait de nouvelles usines de puces avancées pour équilibrer la concentration à Taïwan et en Corée du Sud.

"Nous n'avons pas assez de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis [...]. Et il faut y remédier avec l'aide du gouvernement américain", a déclaré à Reuters John Neuffer, directeur général de la SIA.