Semiconducteurs : TSMC préfère les Etats-Unis à l'Europe pour se développer

Taiwan Semiconductor Manufacturing, avec son statut de fondeur de semiconducteurs numéro un du monde, est particulièrement scruté en ces temps de pénurie de puces électroniques. TSMC a annoncé l'année dernière un investissement de 10 à 12 milliards de dollars pour construire une usine de puces à Phoenix. Reuters avait rapporté au début du mois que cette usine pourrait être la première d'une série de six prévues sur le site.

Actuellement, les responsables de l'entreprise se demandent si la prochaine usine doit être une installation plus avancée, capable de fabriquer des puces avec la technologie dite de 3 nanomètres, par rapport à la technologie plus lente et moins efficace de 5 nanomètres utilisée pour la première usine.

L'usine plus avancée de 3 nanomètres pourrait coûter de 23 à 25 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une personne connaissant bien le dossier. Les détails des plans de TSMC pour les usines supplémentaires sur le site de l'Arizona n'ont pas encore été communiqués. Les responsables ont également esquissé des plans pour que TSMC fabrique la prochaine génération de puces de 2 nanomètres et plus petites au fur et à mesure de la construction du campus de Phoenix au cours des 10 à 15 prochaines années, a déclaré la même source.

En construisant ces usines, TSMC sera probablement en concurrence avec Intel et Samsung Electronics pour obtenir des subventions du gouvernement américain. Le président Joe Biden a demandé un financement de 50 milliards de dollars pour soutenir la fabrication nationale de puces, et le Sénat américain pourrait prendre des mesures à ce sujet dès cette semaine.

Certains responsables gouvernementaux craignent que les subventions accordées à TSMC n'aident davantage Taïwan, où l'entreprise continuera probablement à mener des activités de recherche et de développement, que les États-Unis.

Les représentants du gouvernement et de l'industrie affirment qu'un secteur national solide de fabrication de puces est essentiel pour l'économie et la sécurité nationale. Bien que les entreprises américaines de fabrication de puces, telles que Qualcomm et Nvidia, dominent leurs marchés au niveau mondial, la plupart de leurs puces sont fabriquées en Asie. Intel s'est également engagé à construire deux nouvelles usines de fabrication, ou fabs, en Arizona, tandis que Samsung prévoit une usine de 17 milliards de dollars adjacente à une installation existante à Austin, au Texas.

L'Europe peine à attirer les fondeurs

Un débat sur la manière de stimuler la fabrication de puces se déroule également dans l'Union européenne. Intel a montré un intérêt sérieux pour ces efforts, son directeur général Pat Gelsinger ayant présenté une subvention qui pourrait s'élever à 9 milliards de dollars pour une "Eurofab" proposée lors d'un voyage à Bruxelles le mois dernier.

Le commissaire européen à l'industrie Thierry Breton, qui a défendu l'idée d'Eurofab, s'est également entretenu avec la présidente de TSMC pour l'Europe, Maria Marced, le mois dernier. Bien que M. Breton ait publiquement qualifié l'entretien avec TSMC de "bon échange", une deuxième personne au fait de la question a déclaré que les discussions de TSMC en Europe s'étaient "très mal passées".

Une porte-parole de TSMC a déclaré que la société n'avait pas exclu de possibilités, mais qu'il n'y avait aucun projet d'usine en Europe.

Les fabricants européens de puces et d'automobiles, pour leur part, sont pour la plupart opposés à cette idée. Ils préféreraient des subventions pour les puces d'ancienne génération qui sont très utilisées par les constructeurs automobiles et dont l'offre est limitée.

Bon nombre des clients les plus lucratifs de TSMC, tels qu'Apple, sont basés aux États-Unis, tandis que sa clientèle européenne se compose principalement de constructeurs automobiles qui achètent des puces moins avancées. Au premier trimestre, les clients basés en Europe et au Moyen-Orient n'ont représenté que 6 % du chiffre d'affaires de TSMC, loin devant les 67 % des ventes réalisées en Amérique du Nord et les 17 % en Asie-Pacifique.

Selon des sources, TSMC n'a pas exclu de construire une usine de puces d'ancienne génération en Europe pour servir les clients du secteur automobile.

TSMC recrute chez Intel

TSMC a embauché cette année Benjamin Miller, un vétéran d'Intel depuis 25 ans, en tant que responsable des ressources humaines en Arizona. La société affirme avoir embauché 250 ingénieurs sur place et qu'une centaine d'entre eux, ainsi que leurs familles, ont été envoyés à Tainan, à Taïwan, où ils suivront un programme de formation de 12 à 18 mois avant de retourner en Arizona.

TSMC a refusé de commenter les détails spécifiques de ses projets en Arizona, mais son directeur général, CC Wei, a déclaré le mois dernier qu'une "nouvelle expansion est possible" après une phase initiale. Il a ajouté que l'entreprise évaluerait l'efficacité du site et la demande des clients avant de décider des prochaines étapes.

Le président et fondateur de TSMC, Morris Chang, a mis en garde le mois dernier contre la hausse des coûts d'exploitation et la raréfaction des talents pour les projets américains, lors d'un rare discours public auquel ont assisté M. Wei et le président Mark Liu.

"Aux États-Unis, le niveau de dévouement professionnel n'est pas comparable à celui de Taïwan, du moins pour les ingénieurs", a déclaré M. Chang. Il a averti que "les subventions à court terme ne peuvent pas compenser le désavantage opérationnel à long terme".

La première usine de TSMC en Arizona sera relativement petite, avec une production prévue de 20 000 wafers - disques de silicium de 12 pouces pouvant contenir chacun des milliers de puces - par mois. En revanche, les "gigafabs" de TSMC à Taiwan peuvent produire 100 000 wafers par mois.

Mais les dirigeants de TSMC adoptent une vision à long terme, en commençant par une technologie mature et en augmentant le volume tout en introduisant progressivement les processus les plus avancés, a déclaré une troisième personne au courant de l'affaire. Comme les autres, cette personne a refusé d'être identifiée en raison du caractère sensible de l'affaire.

"On ne va pas à Phoenix, à 15 000 km de là, et on ne commence pas à fabriquer à la pointe de la technologie", a déclaré cette personne.