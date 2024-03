(Actualisé avec détails, photo disponible)

DAKAR, 14 mars (Reuters) - L'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, et son proche allié, le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 24 mars Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison jeudi, a annoncé la chaîne publique RTS sur son site Internet.

Leur libération était attendue, alors que le Parlement a adopté le 6 mars un projet de loi d'amnistie voulu par Macky Sall dans le but d'apaiser les tensions politiques.

RTS n'a pas fourni plus de détails et le lieu où se trouvaient Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye après leur libération n'était pas immédiatement connu.

Des milliers de partisans de l'opposant se sont rassemblés dans la rue de Dakar où réside Ousmane Sonko à Dakar, la capitale du Sénégal, scandant son nom et dansant en brandissant son portrait.

Ousmane Sonko a appelé ses partisans à soutenir Bassirou Diomaye Faye lors de l'élection présidentielle.

Des membres du Pastef, le parti d'Ousmane Sonko dont la dissolution a été annoncée l'été dernier, et d'autres partis ont formé une coalition et ont choisi Bassirou Diomaye Faye comme candidat au mois de novembre, après la disqualification d'Ousmane Sonko en raison d'une condamnation pour diffamation.

Bassirou Diomaye Faye reste éligible car, bien qu'il ait été accusé de diffamation et d'outrage à magistrat, aucune condamnation n'a été prononcée contre lui.

(Reportage Bate Felix et Ngouda Dione, avec la contribution de Sofia Christensen et Diadie Ba, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)