Sénégal-Sall promet d'agir pour l'environnement, les jeunes et les femmes

DAKAR, 2 avril (Reuters) - Le président sénégalais Macky Sall a prêté serment mardi pour un deuxième mandat en promettant de donner la priorité à l'environnement, l'emploi des jeunes et les droits des femmes lors des cinq années à venir.

Réélu le 24 février dernier avec 58% des voix, Macky Sall a notamment dit vouloir mener une action environnementale "vigoureuse".

"J'appelle à la mobilisation générale pour forger l'image d'un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal 'Zéro déchet'," a déclaré le chef de l'Etat.

Lors du premier mandat de Macky Sall, l'économie sénégalaise a affiché un taux de croissance annuel de plus de 6%, mais le développement rapide des infrastructures ou les projets de production pétrolière et gazière dans l'Atlantique ont soulevé des craintes concernant l'environnement.

Le président sénégalais a également souligné que la jeunesse serait "au premier rang de es priorités".

"Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles (...) héroïnes au quotidien", a ajouté Macky Sall lors d'une cérémonie à laquelle assistaient une douzaine de chefs d'Etat africains. (Sofia Christensen Jean-Stéphane Brosse pour le service français)