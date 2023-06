Un tribunal sénégalais a acquitté jeudi le chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko, des accusations de viol et de menaces de mort, mais l'a condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, compromettant ainsi ses chances de se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Sonko, 48 ans, était accusé d'avoir violé une femme qui travaillait dans un salon de massage en 2021 et d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Il nie avoir commis des actes répréhensibles et a boycotté la procédure judiciaire.

"Avec cette condamnation, Sonko ne peut pas être candidat", a déclaré l'un de ses avocats, Bamba Cissé. Le code électoral sénégalais interdit aux personnes condamnées pour un crime de briguer un mandat politique.

L'affaire a déclenché de violentes manifestations dans les rues de ce pays d'Afrique de l'Ouest, les partisans de M. Sonko dénonçant les accusations portées contre lui comme étant motivées par des considérations politiques, ce que le gouvernement et le système judiciaire nient.

La corruption de la jeunesse est une infraction pénale au Sénégal, décrite dans le code pénal comme un comportement immoral à l'égard de personnes âgées de moins de 21 ans. L'accusatrice de Sonko avait 20 ans en temps utile lors des faits qu'elle allègue.

"Il s'agit toujours d'un abus à l'égard d'une jeune fille", a déclaré l'un de ses avocats, El Hadj Diouf, ajoutant qu'il était satisfait du verdict. Sa cliente décidera de faire appel ou non des acquittements, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Sonko fait appel d'une condamnation à six mois de prison avec sursis pour diffamation. Les implications de cette affaire pour sa candidature à la présidence ne sont pas encore claires.

Ancien inspecteur des impôts arrivé en troisième position lors des dernières élections, M. Sonko a puisé dans les frustrations à l'égard du président Macky Sall, qui se sont accrues depuis son élection en 2012.

Ses détracteurs affirment que M. Sall n'a pas réussi à créer des emplois et qu'il a étouffé les critiques de l'opposition. Des rumeurs circulent sur le fait qu'il pourrait chercher à contourner la limitation des mandats présidentiels et se présenter à nouveau l'année prochaine. M. Sall n'a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs.

Sonko a obtenu un fort soutien de la part des jeunes urbains mécontents, dont beaucoup ont répondu à ses appels à descendre dans la rue pour protester contre ses problèmes judiciaires, provoquant des répressions de la police anti-émeute qui ont fait des morts.

Les manifestations ne sont pas rares au Sénégal et se multiplient généralement à l'occasion des élections. Mais le second mandat de M. Sall a été particulièrement agité pour un pays habituellement considéré comme l'une des démocraties les plus solides d'Afrique de l'Ouest.

Mercredi, M. Sall a déclaré qu'il ne resterait pas inactif face à "certains acteurs qui ont choisi de détruire le pays".

"Ceux qui tirent et tuent ne sont pas nos forces de sécurité", a-t-il déclaré après avoir promis des élections libres et transparentes.