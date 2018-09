Sensefuel valide sa stratégie de développement et annonce une croissance unique sur son marché

L'éditeur Sensefuel franchit une nouvelle étape en réalisant une croissance des ventes de plus de 517% sur son dernier exercice qui vient de se terminer fin août. Cette annonce illustre pragmatiquement le solide positionnement de l'entreprise qui a su, en moins de deux ans s'imposer comme un partenaire stratégique auprès d'enseignes et de e-marchands de référence.

Commercialisé depuis 2017, le moteur de recherche interne Sensefuel est désormais déployé chez 20 clients référents qui ont mesuré des bénéfices importants suite à son utilisation : Après 12 mois, on mesure 124 % d'augmentation de la performance de la recherche interne. On note également des résultats impressionnants en matière d'adoption de la recherche interne avec plus de 90 % de croissance (soit presque deux fois plus d'usage de la recherche interne qu'avant).

Stéphane Vendramini, fondateur de Sensefuel, « Notre deuxième exercice nous a permis de valider notre approche et de mettre en lumière notre capacité à accompagner efficacement nos clients dans le développement des ventes réalisées sur leurs sites marchands. En capitalisant sur des leviers comme l'IA et l'individualisation, nous offrons aux internautes une expérience de recherche transparente, intuitive et extrêmement simple depuis leur ordinateur ou leur mobile. De leur côté, les e-commerçants peuvent optimiser le moteur de recherche dans leurs contextes spécifiques et lancer des initiatives génératrices de résultats : l'animation des promotions, des campagnes, etc. »