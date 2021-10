Sensibiliser les professionnels à l'accompagnement des jeunes aidants

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a soutenu l'association Handéo et ses partenaires dans la production d'un travail de recherche participative et d'un guide de sensibilisation des professionnels à la situation des jeunes aidants.

La complexité du vécu des jeunes aidants : décrire, comprendre, repérer

On considère un jeune aidant comme un enfant, adolescent, ou jeune adulte de moins de 25 ans qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à un membre de son entourage proche qui est malade, en situation de handicap ou de dépendance, ou qui est amené à faire pour lui-même ou pour des membres de sa famille des tâches qui sont, de manière identifiée ou non, en corrélation avec la situation de dépendance du proche.

Ces situations partagées, selon l'association Handéo, par 700 000 jeunes en France sont souvent mal identifiées par les professionnels et par les personnes qui réalisent ces tâches spontanément et naturellement. Cette charge souvent inconsciente et complexe peut empiéter sur leurs droits reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfants (droit à l'éducation, droit de jouer et d'avoir des loisirs, etc.).

Une étude participative pour mieux identifier et accompagner les jeunes aidants

Handéo a mené un travail de recherche participative (pdf, nouvelle fenêtre) dont l'objectif consistait à croiser des points de vue différents afin d'analyser les besoins et les difficultés des jeunes aidants et de mieux prendre en compte la diversité d'offres de services qui leur est proposée. Les entretiens menés dans le cadre de l'étude auprès de jeunes en situation d'aidance, de parents et de professionnels du secteur de l'aide à domicile illustrent la difficulté de différencier ce qui relève de l'entraide et de la solidarité familiale de ce qui relève d'une situation d'aide. Ils montrent que la question du repérage des situations de jeunes aidants ne peut se faire indépendamment du développement de solutions pour ces jeunes afin de répondre à leurs besoins qui peuvent être multiples.

Les répercussions de l'aide apportée par le jeune peuvent être les mêmes que pour tous les proches aidants (risque d'épuisement, d'isolement, de problème de santé, de souffrance psychique, etc.). Mais, pour les jeunes aidants, le manque d'attention ou une aide trop intensive peut les exposer à des risques très spécifiques à leur âge, en particulier concernant leur scolarité et leur insertion professionnelle.

Les jeunes en situation d'aidance, les parents et les professionnels du secteur de l'aide à domicile interrogés ont proposé trois principales recommandations pour mieux prendre en compte leur situation :

former tous les professionnels travaillant en lien avec des enfants ou des personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou malades,

mettre en place des actions de sensibilisation dans les écoles, proposer des outils à destination des professionnels qui interviennent au domicile.

Un guide pour sensibiliser les professionnels et repérer les jeunes aidants

Produit par Handéo et ses partenaires, le guide « Repérer les jeunes aidants pour mieux les accompagner » (pdf, nouvelle fenêtre) présente des conseils pour appréhender les échanges et rencontres avec les jeunes dans les familles dont au moins l'un des membres est en situation de handicap, de maladie ou de perte d'autonomie.

Ce guide se veut facilement appropriable par les professionnels qui interviennent, en priorité, à domicile. Il a pour objectif de donner des points de vigilance et de fournir des repères, des orientations et des pistes d'action aux personnes qui seraient amenées à interagir avec des jeunes aidants ou leur famille. Il sera aussi utile à l'ensemble des acteurs de la société pour mieux connaître et comprendre la situation de ces jeunes.

La CNSA soutient Handéo et ses partenaires dans la production de ces supports dans le cadre de sa politique de soutien dédiée à la recherche, aux études et aux actions innovantes dont l'objectif est d'améliorer et de développer les réponses en matière d'accompagnement de l'autonomie des personnes et de leur entourage.