Sensible baisse des prix à la production et l'importation en août

Zurich (awp) - Les prix à la production et l'importation ont reculé en août de 0,4% comparé au mois précédent, principalement en raison de baisses des tarifs sur les produits chimiques et pharmaceutiques, selon les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix compilé par l'OFS s'est établi pendant le mois sous revue à 97,9 points, après 98,3 points en juillet.

Comparé à août 2019, le niveau des prix à la production et l'importation a reculé de 3,5%.

Le communiqué précise que les prix des produits chimiques de base et les produits pétroliers ont eux aussi accusé une contraction. En revanche, les prix des peintures, vernis, encres, mastics et du lait cru témoignent de hausses dans la période sous revue.

Au niveau de l'indice des prix à l'importation le communiqué insiste sur le fait que les baisses de prix par rapport à juillet sont essentiellement dues aux produits organiques de l'industrie chimique.

En seconde position, dans l'importation, les prix des matières plastiques de base, des hydrocarbures, produits pétroliers et autres produits chimiques ont également affiché des baisses, mais de moindre intensité.

Toujours dans l'importation les métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux, le fer brut, l'acier, les produits en matières plastiques et les ordinateurs sont au contraire partis à la hausse.

md/al