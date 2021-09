Sensorion : et le leader des soins auditifs Sonova signent une collaboration de recherche stratégique

Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les maladies liées à l’audition, et Sonova (SWX : SOON), leader dans le domaine des soins auditifs, ont signé un accord de collaboration stratégique pluri annuelle visant à introduire l’analyse génétique dans le diagnostic de routine de la perte auditive progressive chez l’adulte. L'objectif est d’ouvrir la voie à une amélioration des soins en combinant interventions thérapeutiques innovantes et prothèses auditives traditionnelles.

Cet accord est l’aboutissement d’un processus entamé en décembre 2020, au moment de l’acquisition par Sonova d’une participation de 3,7 % dans Sensorion pour 5 millions d’euros. Les deux sociétés ont alors signé une lettre d'intention leur permettant d’engager des négociations exclusives en vue de créer de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine de la perte auditive.

L’élément central de cette collaboration entre Sensorion et Sonova est une étude d’histoire naturelle comprenant le génotypage de milliers de patients souffrant d’un début précoce de presbyacousie sévère (perte auditive liée à l’âge) dans le but de confirmer la présence de mutations spécifiques chez plus d’une centaine de patients. Les centres d’audiologie de Sonova participeront au recrutement et au suivi des patients afin d’évaluer d’une part la prévalence de ces variants dans les gènes, notamment le gène GJB2, et d’autre part l’association de mutations particulières avec la gravité et la progression de la maladie. Sonova et Sensorion financeront conjointement l’étude à hauteur de 7 millions d’euros, répartis à 70/30 entre les deux sociétés.

« Nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec Sonova pour étudier les composantes héréditaires de la perte d’audition », a déclaré Nawal Ouzren, Directrice générale de Sensorion. « Des facteurs héréditaires contribuent à l’incidence, à la gravité et au taux de progression de la perte auditive dans la population adulte générale. Avec Sonova, nous sommes convaincus de poser les jalons des futurs standards de diagnostic et de prise en charge thérapeutique de la perte auditive. Cette collaboration permet à Sensorion de rester à la pointe de la recherche dans le domaine de la perte auditive, grâce à une meilleure compréhension de la manière dont la thérapie génique peut aider à répondre à des besoins médicaux non satisfaits au-delà de la surdité infantile et congénitale ».

« Nous sommes ravis de mettre nos centres d’audiologie à disposition afin d’aider à identifier et gérer les patients présentant des mutations pertinentes dans le cadre de cette étude d’histoire naturelle, a indiqué Arnd Kaldowski, Directeur général de Sonova. L’objectif de ce projet commun est d’explorer les synergies entre deux approches : les soins auditifs traditionnels d’un côté et les nouvelles approches biopharmaceutiques de l’autre. Nous sommes persuadés qu’elles seront complémentaires. Notre participation active à cette étude sur l’identification des prédispositions génétiques favorisant la perte auditive va nous permettre de découvrir de nouvelles procédures diagnostiques potentielles, mais aussi de définir comment nous, Sonova, pouvons contribuer et bénéficier de ces nouvelles technologies émergentes dans le domaine des soins auditifs afin de mieux accompagner le client dans son parcours vers une meilleure audition ».

L’accord avec Sonova met en lumière les ambitions de Sensorion de s’appuyer sur sa base technologique dans le domaine de la génétique de la perte auditive afin de proposer une approche complète du diagnostic et du traitement grâce à des collaborations avec des entreprises et des universités.

Qu'est-ce qu'une étude d’histoire naturelle ?

Une étude d’histoire naturelle est une étude clinique dont le but est de suivre sur une période donnée un groupe de personnes ayant développé, ou risquant de développer, un état pathologique ou une maladie spécifique. Une étude d’histoire naturelle permet d’identifier les patients et de mieux comprendre l’évolution d’une maladie, de déterminer des besoins médicaux non satisfaits et de définir un traitement adapté. Ceci est particulièrement important pour les maladies rares et orphelines pour lesquelles les données publiées ou les informations disponibles sont peu nombreuses, ou lorsque les connaissances sur la maladie, le nombre de patients et les options de traitement sont limités. Une étude d'histoire naturelle permet de suivre les personnes présentant des facteurs de risque connus pour établir la prévalence d’une maladie, d'identifier des centres d’excellence, et de définir les modalités de prise en charge de la maladie ainsi que le moment idéal pour entamer un traitement. Dans l’idéal, cette étude commence parallèlement au développement préclinique et peut être utilisée pour concevoir et tester les critères d’évaluation pour de futurs essais cliniques.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les maladies liées à l’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron), dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé trois programmes de thérapie génique, actuellement au stade préclinique, visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité, parmi lesquelles la surdité causée par une mutation du gène codant pour l’Otoferline, la perte auditive liée au gène cible GJB2 ainsi que le syndrome d’Usher de type 1, afin de traiter potentiellement d’importants segments de perte auditive chez les enfants et les adultes. Notre plateforme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie de centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

À propos de Sonova

Sonova, installée à Stäfa, en Suisse, est un des principaux fabricants de solutions auditives innovantes. Le groupe est présent sur le marché au travers de ses principales marques Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics et des marques de ses activités d’audiologie telles que AudioNova, Geers, Boots Hearing Care, Connect Hearing et Lapperre. En distribuant aussi bien des appareils auditifs et des implants cochléaires que des solutions de communication sans fil, Sonova offre à ses clients l’un des portefeuilles de produits les plus complets du marché.

Sonova poursuit une stratégie commerciale d’intégration verticale unique en son genre. Les trois domaines d’activité du groupe – appareils auditifs, audiologie et implants cochléaires – opèrent tout au long de la chaîne de création de valeur sur le marché des solutions auditives. Fort de plus de 50 sociétés de distribution et d’une centaine de distributeurs indépendants, le groupe dispose du réseau de vente et de distribution le plus étendu de la branche. Ce réseau est complété par l’activité d’audiologie de Sonova, qui propose des prestations audiologiques professionnelles sur quelques 3 200 sites répartis dans 20 marchés clés.

Fondé en 1947, le groupe emploie plus de 14 000 salariés. Sonova a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de francs suisses pour l’exercice 2020/2021 et un bénéfice net de 585 millions de francs suisses. Dans tous les secteurs d’activité, et en soutenant la Hear the World Foundation, Sonova rêve d’un monde où chacun profiterait du plaisir d’entendre et pourrait ainsi vivre librement.

