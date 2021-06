Sensorion : nomme Nora Yang, spécialiste en thérapie génique et maladies rares au poste de Directrice scientifique

Regulatory News:

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition, annonce aujourd’hui la nomination de Nora Yang, Ph.D., spécialiste en thérapie génique et maladies rares, dotée d’une grande expérience en management dans les secteurs industriel, académique et public, au poste de Directrice scientifique.

Le Dr Nora Yang occupait précédemment les fonctions de Co-fondatrice et Directrice scientifique de Stratify Therapeutics LLC, après avoir exercé des postes de direction au sein des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, d’Amgen Inc. et d’Eli Lilly & Co. Elle a notamment joué un rôle majeur dans le développement de thérapies géniques au stade clinique visant à traiter des maladies monogéniques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nora Yang sera basée aux États-Unis et pilotera l’organisation préclinique des laboratoires de recherche de Sensorion à Montpellier, en France. Nora Yang sera également à la tête du développement de collaborations entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, notamment avec l’Institut Pasteur, partenaire de Sensorion.

« Je suis ravie d’accueillir Nora Yang au sein de Sensorion en tant que Directrice scientifique. Nora Yang possède une très vaste expérience de l’industrie pharmaceutique et des secteurs académique et public. Elle jouera un rôle déterminant dans le développement de la plate-forme unique de thérapie génique de Sensorion, renforcera l’innovation au sein de notre département R&D et nous accompagnera dans l’éxécution de nos programmes de thérapies géniques à l’étape de premières études cliniques. Nora Yang sera par ailleurs chef de file de notre stratégie d’expansion sur le marché américain », a déclaré Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion.

« Je me réjouis à l’idée de rejoindre Sensorion et de participer au développement de ses thérapies innovantes dans le domaine des pertes d’audition. Sensorion, en partenariat avec l’Institut Pasteur et l’hôpital Necker, est leader dans le processus de compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne, et dans le développement de thérapies susceptibles de changer la vie des patients, telles que les thérapies géniques. Je suis ravie de diriger une équipe préclinique exceptionnelle, de développer son portefeuille de produits avec des thérapies innovantes et de collaborer avec des spécialistes internationaux de premier plan afin de proposer des médicaments aux patients souffrant de maladies de l’oreille interne dans le monde entier », a indiqué Nora Yang, Directrice scientifique de Sensorion.

À propos de Nora Yang

Titulaire d’un doctorat, Nora Yang possède vingt années d’expérience en leadership scientifique dans les domaines pharmaceutique et biotech, dans le domaine du capital risque, dans les universités et dans le secteur public. Elle s’est ainsi créé un éventail unique d’expertises en recherche biomédicale, en développement de médicaments, en affaires réglementaires, finance et gestion de projets pharmaceutiques. Nora Yang occupe une place de leader dans le domaine des thérapies géniques et cellulaires visant le traitement des maladies monogéniques rares. Elle a, en effet, développé trois thérapies géniques au stade clinique visant le traitement de maladies monogéniques rares. En outre, elle est membre fondatrice de l’équipe dirigeante à l'origine de la Therapeutic Development Branch et du Therapeutics for Rare and Neglected Diseases Program, et a fondé la Gene Therapy Platform for Rare Diseases au National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) au sein du NIH. Enfin, elle a développé une collaboration étroite avec l’Orphan Products Development, un département de la FDA.

Spécialiste reconnue dans le monde entier, Nora Yang est une figure de la recherche translationnelle dans les maladies rares. Elle possède une connaissance approfondie du domaine et s’est tissé un vaste réseau en développement de médicaments pour le traitement des maladies orphelines. Elle a prouvé ses qualités de leader d’équipes matricielles pluridisciplinaires spécialisées dans le développement de thérapies à plusieurs modalités, notamment les petites molécules, les anticorps monoclonaux, les peptides, les oligonucléotides et les thérapies géniques, dans un large éventail de domaines thérapeutiques tels que l’oncologie, les maladies métaboliques, endocriniennes et neuromusculaires, les maladies du système nerveux central et d’autres indications rares. Nora Yang est titulaire d’un doctorat en chimie de l’Université de Californie, à San Diego, et du Gene Expression Laboratory du Salk Institute for Biological Studies. Elle possède également un master en management de la Stanford Graduate School of Business.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé trois programmes de thérapie génique, actuellement au stade préclinique, visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité, parmi lesquelles la surdité causée par une mutation du gène codant pour l’Otoferline, la perte auditive liée au gène cible GJB2 ainsi que le syndrome d’Usher de type 1, afin de traiter potentiellement d’importants segments de perte auditive chez les enfants et les adultes. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

www.sensorion.com

Label : SENSORION

ISIN : FR0012596468

Code mnémonique : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Rapport Financier Annuel 2020 publié le 9 avril 2021 et disponible sur le site internet de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210609005852/fr/