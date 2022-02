Sensorion présentera de nouvelles données sur le programme de thérapie génique OTOF à la 45e rencontre annuelle de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie ARO

Regulatory News:

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, a le plaisir d’annoncer sa participation à la rencontre annuelle de l’Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO) de 2022, évènement pendant lequel la société prendra part à un atelier et présentera un poster concernant la thérapie génique. Le poster révèle des données précliniques de preuves de concept de OTOF-GT, le programme de thérapie génique AAV à double vecteur de Sensorion pour le traitement potentiel des enfants nés avec une perte auditive causée par le déficit en Otoferline (DFNB9).

Sensorion présentera un poster intitulé « Nouvelle Thérapie Génique basée sur un Vecteur Adéno-Associé pour la Surdité Autosomique Récessive Non Syndromique (DFNB9) ». Pour accéder au poster, veuillez entrer l’intitulé en gras sur le site internet dédié à la réunion de l’ARO :

« Nouvelle Thérapie Génique basée sur un Vecteur Adéno-Associé pour la Surdité Autosomique Récessive Non Sydromique (DFNB9) »

“Novel Adeno Associated Vector-Based Gene Therapy for the Autosomal Recessive Non-Syndromic Deafness (DFNB9)”

En outre, Laurent Désiré, Directeur du Développement Préclinique de Sensorion, participera à un atelier traitant des « Approches des administrations translationnelles des thérapies de l’oreille interne » et fera une présentation intitulée « Modes d’administration locale de thérapies géniques dans l’oreille interne ». L’atelier se tiendra le 11 février 2022 à 17h CET (8am PT – 11am ET).

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un important besoin médical non-satisfait.

Sensorion, a développé une plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne, nous permettant de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats médicaments. Son portefeuille comprend des programmes de petites molécules ainsi qu’un portefeuille préclinique de thérapies géniques de l’oreille interne.

Son portefeuille de produits en phase clinique comprend un produit de Phase 2 : le SENS-401 (Arazasetron) progresse dans une étude clinique de Phase 2 dans l’ototoxicité induite par le cisplatine (CIO), et une étude de SENS-401 avec son partenaire Cochlear Limited, chez des patients devant recevoir un implant cochléaire.

Sensorion a conclu une large collaboration stratégique avec l’Institut Pasteur ciblant la génétique de l’audition. Sensorion développe trois programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité, parmi lesquelles la surdité causée par une mutation du gène codant pour l’Otoferline, la surdité liée au Syndrome d’Usher de Type 1 et la perte auditive liée à la mutation du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants. La société travaille également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées.

www.sensorion.com

Àlproposld’ARO

L’Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO) est la plus grande organisation mondiale de chercheurs en audition et équilibre, tant sur le plan fondamental que clinique. La rencontre de mi-février de l’ARO a lieu chaque année et constitue la principale rencontre de l’association.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Rapport Financier Annuel 2020 publié le 9 avril 2021 et disponible sur le site internet de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

