Sensus présente Cordonel, son nouveau compteur connecté, qui surveille les réseaux d'eau industriels à la goutte près !

Communiqué de presse

Le 24 septembre 2019





Sensus , spécialiste des solutions de comptage d’eau, précurseur en France des réseaux d’eau intelligents, lance Cordonel ®, son nouveau compteur d’eau industriel à ultrasons. Grâce à son capteur dernier cri et sa technologie de mesure statique basée sur les ultrasons, Cordonel répond aux deux grands enjeux actuels des gestionnaires de réseaux d’eau :

- Une métrologie hyper-précise, pour détecter les moindres fuites, limiter les quantités d’eau traitées non facturées, et préserver la ressource ;

- Un compteur connecté, pour communiquer l’ensemble des données du réseau en temps réel, et permettre d’optimiser l’entretien quotidien tout en garantissant la longévité des installations.

Destiné aux collectivités, aux acteurs de l’industrie et au monde agricole, Cordonel sera disponible en France à partir de novembre 2019 en diamètre 50, et progressivement d’ici 2021 jusqu’au diamètre 300.

« Une meilleure préservation de la ressource en eau à long terme commence avec la comptabilisation et la mesure précise de chaque goutte qui entre et circule sur le réseau. Le compteur Cordonel a été conçu pour offrir aux collectivités, industriels et exploitants agricoles un compteur fiable et précis pour pouvoir construire un réseau d’eau intelligent, avec à la clé plus d’efficacité au quotidien. » Berry Drijsen, Directeur Marketing Produits EMEA & Asie Pacifique Sensus

Cordonel, le point d’entrée d’un réseau d’eau connecté et intelligent

Le compteur d’eau industriel connecté Cordonel, permet aux gestionnaires de réseaux d’eau de :

- Capter en toute sécurité l’ensemble des données liées à l’activité du compteur, grâce à une radio et un data logger intégrés, ainsi qu’une transmission des données encryptées totalement sécurisée

- Communiquer ces données via les applications de radiorelève Walk By/Drive By (WB/DB) ou via un réseau fixe de télérelève (protocole SensusRF ou protocole OMS wM-Bus)

- Accéder à ces données sur DIAVASO, suite logicielle Sensus dédiée à la lecture mobile des points de comptage via tablette ou smartphone

- Surveiller en temps réel les données clés (débit, température, …), de tout ou partie de leurs installations, avec possibilité de sectorisation (DMA)





Précision, fiabilité, simplicité, robustesse et sécurité :



Les atouts clés du Cordonel



+ Disponible en versions courte (WP) et longue (WS), pour une installation simple et sans travaux, quelles que soient les conditions de pose amont / aval



+ Compteur statique, sans pièce en mouvement, pour une exploitation sans maintenance et une performance constante sur 20 ans (pas d’usure mécanique)



+ Compteur à ultrasons sans alimentation externe, pour une autonomie totale et pérenne



+ Transfert des données sécurisé avec chiffrement AES, pour la sécurité des données du réseau et des données des abonnés













A propos de Sensus – www.sensus.com

Sensus crée les solutions intelligentes d’aujourd'hui et de demain pour aider les services publics de l'eau, les fournisseurs d'énergie et les collectivités, à gérer leurs réseaux de distribution d‘eau avec plus d’efficacité et de réactivité. Par une étroite collaboration avec les acteurs sur le terrain, Sensus permet à ses clients d’anticiper et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, en proposant des solutions regroupant une métrologie pointue, des technologies de communications innovantes, l'analyse des données et les services associés. Sensus est une marque du groupe Xylem.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise leader dans le domaine des technologies de l’eau, engagée à développer des solutions technologiques innovantes pour faire face aux défis mondiaux de l’eau. Les produits et services Xylem permettent de traiter, analyser, surveiller et distribuer l’eau dans les services publics, industriels, résidentiels et commerciaux. Xylem offre également un portefeuille de premier plan de compteurs intelligents, de technologies de réseaux et de solutions avancées d’analyse des infrastructures pour les services de l’eau, d’électricité et de gaz. Les quelques 17 000 employés de l’entreprise apportent une vaste expertise des applications en mettant l’accent sur l’identification de solutions globales et durables. Basée à Rye Brook, New York, avec des revenus de 5,2 milliards de dollars en 2018, Xylem est présente dans plus de 150 pays.

