Sentiments mitigés au Kenya autour de la mort de la Reine

La Grande-Bretagne a autrefois régné sur plus de la moitié de l'Afrique. Beaucoup ont de bons souvenirs de son monarque le plus ancien, qui souriait et saluait les foules dans 20 pays du continent pendant son règne de 70 ans.

Mais d'autres se souviennent de l'époque coloniale. Comme l'écrasement brutal, dans les années 1950, de la rébellion Mau Mau du Kenya, alors que le soleil se couchait sur l'empire britannique.

Le Kenyan Gitu Wa Kahengeri, âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, avait 17 ans lorsqu'il a rejoint la rébellion contre la domination britannique.

Il dit qu'il pleure Elizabeth en tant qu'être humain mais qu'il n'oubliera pas d'être détenu dans un camp par les forces britanniques, battu et privé de nourriture.

"Ils ont occupé ma terre, mon droit de naissance", dit-il.

"Je ne suis pas un adepte de l'oubli, donc nous dirons ok vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez écrit une lettre de regret, si vous voulez vous excuser à l'avenir vous pouvez le faire. Mais nous n'oublierons pas, je n'oublierai pas personnellement que j'ai été incarcérée pendant sept ans, je ne peux pas oublier, j'ai été mise ensemble avec mon père, je ne peux pas oublier que j'ai laissé mes enfants pendant sept ans sans nourriture, sans éducation, ça je ne l'oublierai jamais."

Elizabeth était en visite au Kenya à l'âge de 25 ans avec son mari Philip lorsqu'elle a appris la mort de son père le roi George VI et son accession au trône en 1952.

Elle devait revenir plusieurs fois en Afrique en tant que reine.

Le caricaturiste kenyan Patrick Gathara a encouragé les gens à ne pas oublier le passé colonial de la Grande-Bretagne.

"Certains ont tendance à dire que le passé est le passé, qu'il suffit de l'ignorer, que c'est une gentille vieille dame qui est décédée, mais je suis également encouragé par le fait qu'il y a - surtout en ligne - un nombre assez important de personnes qui refusent de se laisser convaincre, nous insistons, non - l'histoire doit être racontée telle qu'elle est, nous devons nous en souvenir telle qu'elle est et surtout maintenant, lorsque tous ces hommages affluent, lorsque les fondements de cette histoire sont posés, que nous n'acceptons plus d'être effacés, nos histoires doivent être incluses - les bonnes et les mauvaises."

L'accession au trône du roi Charles a également suscité de nouveaux appels de la part de politiciens et de militants des anciennes colonies des Caraïbes pour que le monarque soit destitué de son statut de chef d'État - et que la Grande-Bretagne paie des réparations pour l'esclavage.