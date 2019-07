Séoul dénonce l'intrusion d'un avion russe dans son espace aérien

(Actualisé avec précisions)

SEOUL, 23 juillet (Reuters) - L'armée sud-coréenne a adressé mardi des centaines de tirs de sommation à un avion militaire russe qui a pénétré l'espace aérien de la Corée du Sud, a déclaré le ministère de la Défense, dont un représentant a précisé que jamais auparavant une telle intrusion d'un appareil russe n'avait eu lieu.

Ces tirs d'avertissement ont été effectués alors que deux autres avions russes et deux appareils militaires chinois sont également entrés mardi matin dans l'espace aérien sud-coréen, a précisé le ministère dans un communiqué.

L'état-major de Séoul a ensuite précisé que l'aviation sud-coréenne avait tiré des centaines de munitions lors de l'incident.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par des représentants russes ou chinois.

Séoul a dit vouloir adresser des plaintes officielles à Pékin et Moscou.

L'avion militaire russe impliqué dans l'incident est arrivé au-dessus de l'île de Dokdo - occupée par la Corée du Sud et que revendique aussi le Japon - qu'il a quittée après une première salve d'avertissement, a indiqué le ministère de la Défense. Il a de nouveau pénétré dans l'espace aérien sud-coréen 20 minutes plus tard, forçant l'armée sud-coréenne à procéder à un nouvelle série de tirs de sommation. (Joyce Lee; Jean Terzian et Nicolas Delame pour le service français)