Séoul et Pyongyang rétablissent le "téléphone rouge" intercoréen-source

SEOUL, 27 juillet (Reuters) - La Corée du Sud et la Corée du Nord ont rétabli mardi la ligne téléphonique d'urgence les reliant, a appris Reuters d'une source gouvernementale à Séoul, qui a indiqué qu'une annonce officielle devrait être effectuée sous peu.

Cette décision intervient alors que, selon la source, le président sud-coréen Moon Jae-in et le numéro un nord-coréen Kim Jong-un ont échangé plusieurs lettres depuis avril.

Les relations intercoréennes s'étaient dégradées en parallèle de l'impasse entre Washington et Pyongyang dans les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, et alors que plusieurs tests de missiles ont été effectués plus tôt cette année par la Corée du Nord. (Reportage Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)