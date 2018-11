Sept casques bleus tués dans l'est de la RDC

(Actualisé avec nouveau bilan)

NEW YORK, 15 novembre (Reuters) - Sept casques bleus de la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) ont été tués dans des combats avec des miliciens près de Béni, où un foyer de fièvre hémorragique Ebola s'est déclaré, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques et auprès de l'Onu.

"Nos collègues chargés du maintien de la paix nous ont dit que six casques bleus du Malawi et un de la Tanzanie faisant partie de l'opération des Nations Unies en RDC (...) ont été tués hier dans le secteur de Béni", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l'Onu, s'adressant à la presse à New York.

L'armée malawienne avait auparavant fait état de quatre morts dans ses rangs

"Il y a eu des affrontements avec des éléments armés illégaux mais la situation s'est calmée", a précisé Paul Chiphwanya, porte-parole de l'armée.

(Fiston Mahamba à Goma, Michelle Nichols aux Nations unies, David Lewis à Nairobi et Frank Phiri à Blantyer, Guy Kerivel et Jean-Philippe Lefief pour le service français)