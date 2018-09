Sept juges de la Cour suprême polonaise sommés de prendre leur retraite

VARSOVIE, 11 septembre (Reuters) - Sept juges de la Cour suprême polonaise qui souhaitaient continuer à y siéger malgré la réforme très controversée qui les contraint à prendre leur retraite doivent y renoncer, a fait savoir mardi le président Andrzej Duda.

Au total, douze juges concernés par la réforme ont demandé à rester à leur poste et cinq ont obtenu le feu vert du chef de l'Etat, mais les sept autres doivent effectivement cesser d'exercer, explique Pawel Mucha, conseiller du président, dans un entretien accordé à l’agence de presse PAP.

Les nationalistes du parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015, ont entrepris une vaste réforme de l'appareil judiciaire qui, pour l'opposition, l’Union européenne et les mouvements de défense des droits de l'homme, remet en cause la séparation des pouvoirs.

La Cour constitutionnelle et les procureurs relèvent d'ores et déjà du ministère de la Justice. Un projet de loi adopté au début de l'année impose à plus d’un tiers des juges de la Cour suprême de prendre leur retraite et donne au président, allié du PiS, le pouvoir de désigner leurs successeurs.

Andrzej Duda doit par ailleurs nommer dans la journée un président par intérim pour remplacer Malgorzata Gersdorf. La réforme la contraint elle aussi à prendre sa retraite, mais elle refuse de céder sa place au nom de la Constitution et réclame l'intervention de l'UE pour préserver l'indépendance de la justice.

"M. Le président prendra cette décision avant minuit aujourd'hui", a déclaré Blazej Spychalski, porte-parole du Duda, à la radio privée RMF FM.

Pawel Mucha a toutefois démenti par la suite, ce qui selon lui signifie que l'intérim incombera à Dariusz Zawistowski, le plus ancien membre de la Cour suprême, qui est âgé de 59 ans. (Marcin Goclowski, Jean-Philippe Lefief pour le service français)