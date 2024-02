KYIV, 10 février (Reuters) - Sept civils ukrainiens, dont trois enfants, sont morts lors d'une attaque de drones russes menée dans la nuit à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov.

Le gouverneur avait indiqué vendredi soir que des drones Shahed de conception iranienne avaient visé des infrastructures civiles dans et aux abords de Kharkiv.

"Après ces frappes, sept personnes sont mortes", dont un bébé de six mois et deux autres enfants âgés de quatre et sept ans, a-t-il précisé sur la messagerie Telegram. (Rédigé par Olena Harmash, version française Tangi Salaün)