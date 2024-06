Au moins sept personnes ont été tuées et une centaine d'autres enlevées dans la nuit de samedi à dimanche lorsque des hommes armés ont attaqué une communauté rurale dans l'État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria, selon des habitants et la police. Il s'agit de la dernière attaque en date contre des habitants du nord du pays.

Des bandes armées, connues localement sous le nom de bandits, ont fréquemment attaqué des communautés dans le nord-ouest, enlevant des habitants, des étudiants et des automobilistes pour obtenir des rançons.

Les habitants ont déclaré que des hommes armés à moto sont arrivés dans le village de Maidabino, dans la zone de gouvernement local de Danmusa, à Katsina, et ont commencé à tirer sporadiquement, forçant les habitants à fuir.

Hassan Aliyu a déclaré à Reuters par téléphone que l'attaque avait pris les habitants par surprise et que des dizaines de femmes et d'enfants étaient portés disparus.

"Ils ont tué sept personnes, dont deux enfants brûlés", a déclaré M. Aliyu. "Ils ont passé plus de six heures à détruire nos propriétés.

Auwalu Ismail, un autre habitant, a déclaré que les hommes armés avaient d'abord bloqué toutes les routes menant à Maidabino avant l'attaque.

"Ils ont brûlé nos magasins, nos véhicules et emporté notre bétail. Ils ont également enlevé ma femme et plus de 100 femmes et enfants", a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la police de l'État de Katsina, Abubakar Aliyu Sadiq, a confirmé l'attaque et les sept morts, mais n'a pas voulu dire s'il y avait des disparus. Il a indiqué que la police menait une enquête.

"Les hommes qui n'ont pas fui vivent dans la peur et attendent des nouvelles de leurs proches qui ont été enlevés", a déclaré Muhammad Sani, dont la sœur a été enlevée.