Sept pays de l'UE s'opposent à un nouveau financement de l'UE en réponse au plan de subventions américain - lettre

La lettre, vue par Reuters et datée du 26 janvier, a été signée par la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Autriche, l'Irlande, l'Estonie et la Slovaquie et adressée au vice-président de la Commission européenne chargé du commerce, Valdis Dombrovskis.

L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, bien que non signataires de la lettre, s'opposent également à tout nouvel emprunt commun de l'UE, ce qui allonge encore la liste des pays susceptibles de voter contre de tels plans lorsque les dirigeants de l'UE se réuniront pour en discuter les 9 et 10 février.

Les dix pays affirment que l'UE devrait utiliser les fonds déjà approuvés au lieu de chercher à obtenir plus d'argent.

La Commission, responsable de la concurrence loyale au sein de l'UE à 27, estime que de nouveaux fonds sont nécessaires pour égaliser les capacités des pays plus pauvres et plus riches à aider leurs industries vertes face à la concurrence de la Chine et des États-Unis.

Les fonctionnaires de l'UE craignent notamment que la loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui propose 369 milliards de dollars de subventions aux entreprises produisant des véhicules électriques, des batteries, des éoliennes ou de l'hydrogène aux États-Unis, n'attire les entreprises européennes.

La lutte pour que l'Europe reste attractive pour l'industrie verte est rendue encore plus difficile par les prix de l'énergie, qui sont beaucoup plus élevés dans l'UE qu'aux États-Unis, et par les processus d'autorisation souvent longs de l'UE pour les investissements verts.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré la semaine dernière que l'UE préparerait une loi pour faciliter la vie de son industrie verte et la soutiendrait par des aides d'État et un Fonds européen de souveraineté, ainsi que par une "solution de transition" de financement plus immédiate, afin d'empêcher les entreprises de déménager aux États-Unis.

Mais dans leur lettre, les sept pays ont déclaré que l'UE devait d'abord dépenser l'argent qu'elle avait déjà accepté de réunir par le biais du fonds de relance et de résilience (RRF) post-pandémie de 800 milliards d'euros, constitué de subventions et de prêts bon marché.

"Nous devons veiller à ce que l'économie puisse mieux absorber les fonds européens déjà convenus", ont écrit les sept pays. "Jusqu'à présent, seuls quelque 100 milliards d'euros sur le total de 390 milliards d'euros de subventions du FRR ont été utilisés."

"En outre, il existe encore une capacité de prêt inutilisée disponible dans le FRR. Toute mesure supplémentaire devrait être basée sur une analyse approfondie par la Commission du déficit de financement restant, et aucun nouveau financement ne devrait être introduit", ont-ils déclaré.

L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique partagent ce point de vue, soulignant les prêts inutilisés du fonds de relance que les gouvernements n'ont pas réclamés parce qu'ils ont préféré les subventions.

La lettre indique qu'au lieu de chercher de l'argent frais, l'UE devrait réduire les formalités administratives pour les investissements et avancer sur son Union des marchés des capitaux, un projet qui traîne depuis 2014.

Une Union des marchés des capitaux stimulerait l'utilisation des capitaux privés dans toute l'UE.

(1 $ = 0,9179 euros)