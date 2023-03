Sept adjoints du shérif du comté de Henrico, en Virginie, ont été arrêtés et inculpés de meurtre au second degré pour la mort d'un suspect qui était transporté de la prison vers un établissement de santé mentale.

Irvo Otieno, 28 ans, est décédé le 6 mars alors qu'il était admis au Central State Hospital de Petersburg, en Virginie, a indiqué le procureur du comté de Dinwiddie, Ann Cabell Baskervill, dans une déclaration écrite. Petersburg se trouve dans le centre de la Virginie, à environ 25 miles au sud de Richmond.

"La famille de M. Otieno a été informée par mon bureau ce matin de ces accusations et je continuerai à travailler avec et pour sa famille afin de poursuivre cette affaire jusqu'au bout", a déclaré Cabell Baskervill.

Les médecins légistes n'ont pas communiqué la cause du décès d'Otieno. Les procureurs affirment qu'on leur a dit qu'Otieno avait été maîtrisé au cours de la procédure d'admission parce qu'il était "combatif".

"En tant que shérif du comté de Henrico et au nom de l'ensemble de notre bureau, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Irvo Otieno", a déclaré Alisa Gregory, shérif du comté de Henrico, dans une déclaration écrite transmise à WWBT.

"Les événements du 6 mars représentent une tragédie car M. Otieno a perdu la vie. Cette perte est ressentie non seulement par ses proches, mais aussi par l'ensemble de notre communauté", a déclaré Mme Gregory.

Les adjoints ont été placés en congé administratif et le bureau du shérif mènera une enquête indépendante sur l'incident, a indiqué M. Gregory dans son communiqué.

Les autorités n'ont pas précisé pourquoi Otieno a été placé en garde à vue ni pourquoi il a été transféré dans un établissement de santé mentale.

Les sept adjoints devaient comparaître pour la première fois devant le tribunal mercredi, en temps utile pour se voir désigner des avocats de la défense.

Les accusés sont Randy Joseph Boyer, 57 ans, Dwayne Alan Bramble, 37 ans, Jermaine Lavar Branch, 45 ans, Bradley Thomas Disse, 43 ans, Tabitha Renee Levere, 50 ans, Brandon Edwards Rodgers, 48 ans, et Kaiyell Dajour Sanders, 30 ans.