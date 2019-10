Septembre noir pour les distributeurs britanniques à cause du Brexit

Londres (awp/afp) - Les distributeurs ont vécu leur pire mois de septembre en près de 25 ans à cause du "blocage" politique autour du Brexit, d'après l'indice British Retail Consortium (BRC) du cabinet d'audit KPMG publié lundi.

C'est le pire chiffre enregistré par cet indice depuis son lancement en 1995.

Les ventes ont reculé de 1,3% sur un an en septembre contre une augmentation de 0,7% en septembre 2018. Même les ventes en ligne sont à l'arrêt, précise KPMG, qui note aussi que les consommateurs se focalisent sur les essentiels, notamment l'alimentation.

"Avec le spectre d'un Brexit sans accord qui pèse de plus en plus sur les décisions d'achat des consommateurs, il n'est pas surprenant que la croissance des ventes soit une fois de plus tombée dans le rouge", indique Helen Dickinson, directrice générale de la fédération des entreprises de la distribution (BRC).

"Le blocage politique continu autour du Brexit nuit à la fois aux consommateurs et aux distributeurs", ajoute-t-elle, ajoutant que les entreprises ont besoin de "clarté sur le futur des relations commerciales avec nos voisins les plus proches".

Les mauvaises statistiques économiques s'accumulent au Royaume-Uni à l'approche du Brexit, prévu le 31 octobre sauf en cas de report de dernière minute.

Les incertitudes autour du Brexit et le risque d'une sortie sans accord de l'Union européenne a pesé sur l'activité dans le secteur privé qui s'est à nouveau contractée en septembre au Royaume-Uni, d'après le cabinet Markit.

Cela pourrait augurer d'une récession au troisième trimestre, car l'économie britannique s'est déjà contractée de 0,2% au deuxième trimestre.

afp/rp